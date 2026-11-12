Caso Nvidia: tras el escándalo con una presunta espía, desplazaron al director ejecutivo

La junta directiva de Nvidia anunció este jueves una reconfiguración de la conducción del gigante tecnológico. Tras el escándalo por su presunto vínculo extramatrimonial con una espía china, Jensen Huang, cofundador y director ejecutivo de la compañía, renunció a su cargo. Ahora será reemplazado por una CEO interina, mientras se busca un sucesor permanente, según comunicó la empresa.

La renuncia de Huang tiene efecto inmediato. El ejecutivo dirigía la empresa desde su fundación, en 1993. Bajo su liderazgo, Nvidia se convirtió en uno de los principales proveedores mundiales de chips para inteligencia artificial y en un actor central de la competencia tecnológica entre las principales potencias.

La firma dispuso un reemplazo provisorio. Colette Kress, hasta ahora directora financiera de Nvidia, fue nombrada CEO interina. Además, Harvey C. Jones fue designado presidente de la junta directiva.

Ahora, explicó la compañía, comienza un proceso de búsqueda de un CEO permanente, en el cual se considerarán candidatos internos y externos.

La investigación interna y el vínculo con una empresaria

Según revelaron The Wall Street Journal y The New York Times, la controversia tomó mayor dimensión hace aproximadamente un mes, cuando salieron a la luz los vínculos de Huang con Alice Huang, una empresaria relacionada con MegaSpeed, una compañía de datos radicada en Singapur y uno de los clientes más importantes de Nvidia.

La firma quedó bajo la lupa por sus presuntos vínculos con los servicios de inteligencia chinos, mientras que la mujer fue señalada como una posible espía. El caso despertó preocupación por las eventuales implicancias de esa relación, debido al lugar estratégico que ocupaba Nvidia en el desarrollo de tecnología vinculada con la inteligencia artificial.

El episodio también expuso la vida personal del empresario, de 68 años. El domingo pasado, Huang reconoció ante sus empleados que había sido infiel a su esposa y les envió una carta en la que pidió disculpas por haber traicionado su confianza.

Tras esa admisión, la junta directiva decidió poner en marcha una investigación interna sobre las relaciones extramatrimoniales del ahora exCEO. El procedimiento quedó a cargo del estudio jurídico Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, contratado para analizar el caso y sus posibles consecuencias para la compañía.

El impacto en una de las figuras centrales de la inteligencia artificial

La situación representa un episodio delicado para Nvidia, cuyo crecimiento estuvo estrechamente ligado a la conducción de Huang. Desde 1993, el empresario construyó una compañía que hoy ocupa una posición determinante en el mercado de los semiconductores y en la expansión de la inteligencia artificial.

Su figura también adquirió relevancia internacional por el papel de Nvidia en la carrera tecnológica y armamentista vinculada con la IA, un sector atravesado por la disputa entre Estados Unidos y China.

Ámbito