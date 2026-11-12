Perú recibió al Papa León XIV en el último tramo de gira su sudamericana

“León XIV vuelve a casa” es el lema que recibió al Papa cuando llegó al Perú en la tarde de este miércoles. Un mensaje que recuerda que León XIV pasó buena parte de su trayectoria pastoral en el Perú y tiene la nacionalidad peruana desde 2015. Llegó al país como misionero agustino en 1986. Con un breve paréntesis de dos años, se quedó hasta 1999. Regresó al Perú en 2013 y dos años después fue nombrado por el papa Francisco obispo de la Diócesis de Chiclayo, en el norte del país, cargo que ejerció hasta 2023, cuando Francisco lo llamó a trabajar en El Vaticano. Por eso ha sido recibido como “el Papa peruano”. Ha causado sorpresa y rechazo la decisión de la presidenta Keiko Fujimori de viajar fuera del país en mitad de la visita papal y no estar para despedirlo del país.

Banderitas

León XIV llegó a Lima a las 17 (19 de Argentina), procedente de Buenos Aires, para iniciar la última etapa de su gira por Sudamérica. Estará en el Perú hasta el lunes 16, la escala más larga de su viaje. La presidenta Fujimori, vestida de negro, lo recibió al pie de la escalinata del avión. En la pista de aterrizaje, fieles organizados por la Iglesia aplaudían y agitaban banderitas peruanas y del Vaticano. El Papa se acercó a saludarlos. Los obispos de la jerarquía católica peruana y autoridades del Estado se alinearon en una larga fila para saludarlo.

El Papa y la presidenta peruana salieron en comitivas separadas del aeropuerto para volverse a encontrar dos horas después en Palacio de Gobierno. El Papa abandonó el aeropuerto en un vehículo cerrado, desde el que saludaba sacando la mano por la ventana a los aplausos y gritos de apoyo que recibía durante el recorrido. Cuando ingresaba a la zona céntrica de Lima, la comitiva papal se detuvo para que León XIV baje del vehículo cerrado para subir al papamóvil y terminar el trayecto por las calles del centro de la ciudad hasta Palacio de Gobierno. Fue vitoreado y aplaudido con fervoroso entusiasmo por las multitudes que llenaron las calles desde varias horas antes.

Al llegar a Palacio de Gobierno, el Papa fue recibido por Fujimori en la puerta de la reja que da a la Plaza Mayor y juntos caminaron por el patio que separa la reja del ingreso al palacio, rodeados por el protocolo militar de las visitas de Estado. Un coro de niños cantó el himno nacional, que el Papa lo acompañó cantando, parado al lado de la presidenta. Tuvieron una reunión privada de 30 minutos. Después de 100 días de gobierno sin respuestas a los problemas del país, posturas autoritarias y un creciente rechazo a su gestión, Fujimori espera encontrar un respiro con la visita del Papa que despierta un desbordante entusiasmo y cariño y a quien en este país llaman “el Papa peruano”.

Mensajes

Pero después de escuchar los mensajes del Papa en esta gira sudamericana, en los que ha hablado de la situación de los pobres, de una economía al servicio de la gente, la defensa de mejores condiciones laborales, el respeto por quienes opinan diferente, asuntos que Fujimori detesta tanto como Milei, en el gobierno hay preocupación por lo que León XIV vaya a decir. Con ese temor rondando, Fujimori decidió abandonar el país este domingo 15, con el Papa todavía en el Perú, algo sin precedentes durante una visita oficial de este nivel. Con esta insólita decisión, Fujimori evita estar en el país el día de la misa central que dará el Papa en la capital peruana el lunes 16, que reunirá a más de un millón de personas y en la que dará un mensaje muy esperado. Cuando fue obispo en Perú, León XIV le demandó a Alberto Fujimori, padre de la presidenta, pedir un perdón sincero por los crímenes de su dictadura, algo que Fujimori nunca hizo.

Esta decisión de Fujimori de abandonar el país en plena visita del Papa ha recibido calificativos como “un desaire”, “inexplicable”, “inaceptable”, “horror diplomático”, “una fuga”. Fujimori se ha esforzado por controlar los efectos de esas críticas diciendo que es muy católica, que nunca desairaría al Papa y justificando su viaje en la importancia de ir a China para asistir a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico - Apec. Pero la cumbre de Apec se inicia el 18 y Fujimori decidió viajar el 15.

Primer discurso

Después de su reunión con la presidenta, el Papa se dirigió al Gran Teatro Nacional para un encuentro con autoridades, el cuerpo diplomático y representantes de la sociedad civil. Aquí dio su primer discurso en el país. Cerró el día en la Nunciatura Apostólica, donde se aloja y donde lo esperaba una multitud de fieles.

“Me alegra profundamente volver al Perú. Este regreso tiene para mí un significado muy especial. Durante años compartí la vida de su gente, escuché sus preocupaciones, aprendí de su fe, muchos me abrieron las puertas de sus casas, compartieron conmigo su mesa y me hicieron sentir uno de los suyos. Puedo decirles con profunda gratitud que regreso también a mi Patria”, fueron las primeras palabras del Papa León XIV en el Perú. Fue un discurso de 20 minutos en el Gran Teatro Nacional, al lado de la presidenta Fujimori, ante un auditorio de expresidentes, ministros, congresistas, diplomáticos y representantes de instituciones y organizaciones.

El Papa también se refirió a la política internacional. Dijo que “las guerras y tensiones entre los pueblos reclaman una diplomacia paciente, que mantenga el diálogo, respete el derecho internacional y busque acuerdos que respeten la vida y la dignidad de las personas”. Una afirmación que sonó a una crítica al presidente estadounidense Donald Trump, a quien la presidenta Fujimori, que lo escuchaba sentada a un par de metros, respalda incondicionalmente.

“El Perú ha atravesado momentos en los que la convivencia se ha visto herida. Los sucesos del pasado merecen ser tratados con justicia y sensibilidad, dejando espacio para reconocer lo que aún necesita ser afrontado con respeto”, señaló el Papa, mensaje entendido como una referencia a las violaciones a los derechos sufrida por miles de ciudadanos por parte del Estado, que siguen buscando justicia. Fujimori, cuya actuación política defiende la impunidad para los represores y que reivindica la dictadura de su padre, quien fue sentenciado por crímenes de lesa humanidad, lo escuchó imperturbable. En el auditorio estaba la expresidenta Dina Boluarte, en cuya gestión medio centenar de manifestantes contra su gobierno fueron asesinados por las fuerzas de seguridad.

Antes del Papa habló Fujimori, en un discurso con elogiosas referencias al paso de León XIV por el Perú como sacerdote y obispo. Demostrando su capacidad para disociar su discurso de sus acciones y acomodarlo a quién la escucha, dirigiéndose al Papa dijo que su principal objetivo era la reconciliación nacional y que había que “mirar hacia atrás con verdad y justicia”. Su gestión pública durante años ha hecho todo lo contrario: descalificar a quienes no piensan como ella y negar la verdad y la justicia a las víctimas de la violencia del Estado.

Plaza Mayor

Este jueves, el Papa comenzará el día con un encuentro con los obispos peruanos. León XIV fue vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana. También se reunirá con sacerdotes, religiosas, seminaristas. Cerca del mediodía tendrá su primer encuentro directo con la población. Será en la Plaza Mayor de la capital, donde se ubican Palacio de Gobierno y la Catedral. Pero no será un encuentro abierto, solo asistirán aquellos que han sido convocados por la Iglesia Católica. Se esperan unas diez mil personas.

En este encuentro, cuatro representantes escogidos por la Iglesia se dirigirán al Papa con testimonios y preguntas sobre temas como la familia, el rol de las mujeres en la sociedad y en la Iglesia, los emprendedores de pequeñas y medianas empresas. Un encuentro que tendrá una ausencia notoria: la de los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos por agentes del Estado, que en un inicio estaban considerados para dar su testimonio y después fueron excluidos.

Carta

Los familiares de las víctimas le dicen en una carta al Papa, con quien solicitaron tener un encuentro desde que se confirmó su viaje al Perú, que han esperado su visita “con mucha expectativa” para entrevistarse con él y “contarle lo que significa ser víctimas del Estado peruano”, y le expresan su decepción por no ser escuchados. Le hablan de su larga lucha por justicia, del dolor que tienen por la impunidad que protege a los asesinos de sus familiares y le dicen que le escriben para “clamar por aquello que el Evangelio y la propia conciencia humana reclaman imperativamente: la verdad, la justicia y el fin de la impunidad”. Lo familiares de las víctimas denuncian ante el Papa que “algunas personas, desde la Iglesia, toman decisiones para que nuestras historias no lleguen a usted”.

El arzobispo de Lima, Carlos Castillo, había asegurado a los familiares de las víctimas que participarían en el encuentro en la Plaza Mayor de la capital peruana para dar su testimonio y ser escuchados por el Papa, pero al final se impuso el sector más derechista de la jerarquía católica y fueron excluidos. Una exclusión que dejó contrariado y molesto al arzobispo Castillo. El gobierno de Fujimori también ha tenido mucho interés en invisibilizar en esta visita papal a las víctimas de los crímenes del Estado.

Las víctimas de abusos sexuales, físicos y psicológicos cometidas por la organización católica ultraconservadora Sodalicio de Vida Cristiana, protegida por la Iglesia peruana por más de cuatro décadas e inhabilitada por el papa Francisco en 2025 por los abusos cometidos por la jerarquía del Sodalicio contra sus miembros, han pedido reiteradas veces reunirse con el Papa, pero no han recibido respuesta.

El viernes y sábado, León XIV estará en la provincia de Chiclayo, de la que fue obispo por casi diez años. Una visita rodeada de mucha emotividad. El domingo estará en la andina provincia de Cusco y en la amazónica ciudad de Pucallpa, en las que tendrá encuentros con comunidades indígenas. El lunes cerrará su visita con una multitudinaria misa en la explanada de una base de la fuerza aérea en Lima. Para entonces, la presidenta Fujimori no estará en el país para escucharlo y despedirlo.

Página 12