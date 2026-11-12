Se derrumbó un edificio en Nueva York: hay al menos dos muertos y 17 heridos

Un edificio se derrumbó ayer en Nueva York y dejó al menos dos muertos y 17 heridos. La edificación de Brooklyn colapsó tras ceder sobre la excavación de una obra de construcción contigua.

De acuerdo con información del Departamento de Bomberos de Nueva York, hay un total de 19 personas afectadas: dos murieron y cuatro se encuentran en estado crítico. Además, explicaron que al menos siete son menores de edad, aunque las cifras “pueden cambiar de un minuto a otro”.

“No sabemos cuántas personas siguen en la zona del colapso. Los equipos están realizando un trabajo peligroso y heroico, retirando escombros cuidadosamente en equipo para no herir a los pacientes ni a sí mismos”, dijeron desde el cuerpo de bomberos.

En el lugar trabajan 250 efectivos de bomberos, junto con unidades caninas y el Departamento de Policía de Nueva York. Se anticipó que el operativo estará desplegado durante varios días, ya que se deben remover los escombros de manera progresiva hasta llegar hasta los cimientos y descartar nuevas víctimas.

Los permisos y la multa previa

En cuanto al contexto del derrumbe, según trascendió, los trabajadores de la construcción vecina contaban con permisos para levantar un edificio de al menos tres plantas. La alcaldía neoyorquina ya había impuesto una multa de 10.000 dólares en marzo, porque se detectaron demoliciones no autorizadas.



