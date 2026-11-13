Arranca la campaña en España y Pedro Sánchez apuesta a una remontada como la de Lula

Dos días después de una huelga general con movilizaciones en las calles, comienza en España la campaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre, una campaña que no podrá esquivar la polarización instalada entre los españoles y en la que las trincheras ideológicas apelarán a la confrontación con munición gruesa para incentivar la participación.



Son unas elecciones que debían celebrarse el año que viene pero que el presidente Pedro Sánchez adelantó luego del revés parlamentario que sufrió su gobierno en octubre, cuando el Congreso no convalidó los decretos que Sánchez proponía para dar aire a la asfixia que viven los inquilinos en España.



El estallido se produjo con el desalojo de Maricarmen Abascal, de 87 años y en silla de ruedas, que tuvo que dejar su casa en camilla y murió en un hospital dos semanas después.



Maricarmen fue el símbolo de las penurias de los inquilinos y de la crisis de la vivienda, tensionada por la especulación de los grupos inmobiliarios que compran casas para sacarlas al mercado a precios desorbitados.



Sánchez gobernó, desde 2023, con minoría parlamentaria. Logró su reelección a través de pactos con siete partidos políticos ideológicamente diversos -acordó con independentistas catalanes y vascos, de izquierda y de derecha- que fueron quitándole apoyo.



Pedro Sánchez recuperó este viernes el clima festivo de la precampaña de su partido, el PSOE, en la que se había besado en el escenario con su esposa, Begoña Gómez, y el lema era “La fuerza del amor”.



El jolgorio se interrumpió con la tragedia de los trenes que chocaron en la provincia de Toledo y en la que murieron 69 personas.



La precampaña quedó en suspenso y el ministro de Transportes y candidato por Valladolid, Oscar Puente, renunció y se retiró de la política.



“Si lo hemos logrado con un gobierno de coalición en minoría parlamentaria, imaginaos lo que podemos lograr con 176 escaños (la mitad más una de las bancas del Congreso que otorgan la mayoría absoluta) que es lo que van a salir de las urnas”, vaticinó Sánchez en su primer acto de campaña en Sevilla, una tierra que le sigue siendo fiel con su voto.



El líder del PSOE apuesta a una remontada épica y sueña con repetir lo que Lula Da Silva vivió en Brasil o la victoria de los demócratas en las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos.



