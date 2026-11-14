Tensión en Israel

Mientras corre el plazo de 28 días otorgado por el presidente Isaac Herzog para formar gobierno en Israel, donde el bloque opositor busca articular un gabinete minoritario con respaldo de partidos de base árabe, el primer ministro Benjamin Netanyahu instó este sábado a su rival político Gadi Eisenkot a negociar una gestión de "unidad nacional" y "sin condiciones" pero la propuesta fue rechazada de plano.



A través de un video que difundió en la tarde de este sábado en sus rede sociales, el primer ministro en funciones reveló que en una charla que mantuvo el jueves le pidió al líder opositor -encargado de formar Ejecutivo tras las elecciones de octubre- excluir a los partidos árabes ante la amenaza nuclear de Irán.



"El régimen iraní, que aspira a la destrucción de Israel, vuelve a actuar para reactivar su programa nuclear", alertó en su mensaje Netanyahu.



En ese marco, instó este sábado a Gadi Eisenkot (Yashar), a conformar un "gobierno de unidad nacional" integrado exclusivamente por todos los partidos de mayoría judía porque alertó que un Ejecutivo que dependa del respaldo de las fuerzas árabes no estará en condiciones de hacer frente a la amenaza iraní.