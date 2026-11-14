Estados Unidos: los aeropuertos vuelven a la normalidad este domingo

Las autoridades estadounidenses mantuvieron 5.000 cancelaciones de vuelos este sábado, tras el caos provocado por más de cuatro horas de suspensión de despegues el viernes, mientras confían restablecer la normalidad en los aeropuertos para este domingo.



"Prevemos que probablemente se cancelen entre 4.000 y 5.000 de los 41.000 vuelos programados para hoy. Así que hoy seguiremos teniendo retrasos y cancelaciones, pero eso nos permitirá recuperar plenamente las operaciones mañana", dijo en conferencia de prensa Bryan Bedford, jefe de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).



"Creo que lo peor ya pasó, pero aún nos queda mucho trabajo de recuperación por hacer", señaló Bedford.



Unos 4.272 vuelos han sido cancelados en Estados Unidos hasta las 12 hora del Este (17 GMT) de este sábado, según el sitio de rastreo FlightAware, que registra 3.752 retrasos.



La inusual orden de suspensión total de despegues en el país, la tercera en lo que va de siglo, se debió a fallos en el sistema de telecomunicaciones de la FAA, explicó el secretario de Transporte, Sean Duffy, quien descartó un ciberataque y negó una relación con el nuevo sistema de inteligencia artificial implementado en los últimos meses.



El problema se originó durante la sustitución del antiguo cableado de cobre por fibra óptica, lo que provocó una saturación en el sistema de control de tráfico aéreo. Las autoridades trabajan para determinar si se trató de un error humano o un equipo defectuoso en el sistema, al que Duffy ha calificado de obsoleto.



A pesar de las mejoras, el administrador de la FAA advirtió que pueden existir nuevos fallos. "No nos engañemos, el sistema seguirá fallando hasta que lo reemplacemos", dijo Bedford.



El Departamento de Transporte ha pedido al Congreso 30.100 millones de dólares para modernizar la infraestructura aérea.



Menos de la mitad de los 20.000 vuelos afectados por la suspensión de este viernes lograron finalmente despegar, informó Bedford. Alrededor de 8.000 aviones pudieron ponerse en marcha una vez levantada la medida.



De los 12.000 vuelos que "no pudieron recuperarse", 9.000 fueron rutas comerciales y unos 3.000 privados, añadió.



Entre los aeropuertos más afectados se incluyen el O´Hare (Chicago), Hartsfield-Jackson (Atlanta), el John F. Kennedy (Nueva York) y el Boston Logan, donde aún este sábado continúan las afectaciones.



Varias aerolíneas han eliminados los cargos por cambios o cancelaciones, entre ellas las estadounidenses American Airlines y United Airlines.



Delta Airlines por su parte informó que ofrecerá opciones flexibles para cambios en reservas y recomendó a los pasajeros, de ser posible, trasladar sus vuelos al lunes 16 de noviembre o a una fecha posterior.

Caos

Unos 2.500 vuelos fueron cancelados el viernes por la noche mientras aerolíneas de todo Estados Unidos trataban de recuperarse de la suspensión del tráfico aéreo a nivel nacional más prolongada en 25 años, que dejó varados a cientos de miles de pasajeros.



Funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump señalaron que la nueva tecnología que se está incorporando al sistema nacional de control del tránsito aéreo sobrecargó equipos anticuados y provocó interrupciones “intermitentes” en las comunicaciones y los radares, lo que derivó en la suspensión de los vuelos durante más de cuatro horas.



Un número limitado de vuelos nacionales despegó después de que se levantara la suspensión alrededor de las 8:15 de la noche, hora de ese país. Pero los efectos de la medida podrían notarse durante días. Las autoridades apuntaron que es probable que el sistema vuelva a operar con normalidad a tiempo para el pico de desplazamientos por Acción de Gracias.



La suspensión a nivel nacional fue la primera desde enero de 2023, cuando otro sistema informático clave de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) que envía avisos a los pilotos falló, y la segunda desde los ataques del 11 de septiembre de 2001.



El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, dijo a reporteros en la Casa Blanca que nadie estuvo en peligro, ya que más de 3.000 vuelos aterrizaron de forma segura el viernes.



En tanto, el secretario de Transporte, Sean Duffy, culpó al Congreso por no haber aprobado más financiamiento para nuevas tecnologías, al tiempo que restó importancia a que el intento de implementar nuevas soluciones sobrecargase el sistema.