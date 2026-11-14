Estados Unidos suspendió los vuelos en todo el país por una falla en las comunicaciones

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó este viernes 13 de noviembre la suspensión de los despegues en todos los aeropuertos del país por problemas en las comunicaciones del sistema de control del tráfico aéreo. La medida fue adoptada por razones de seguridad y generó importantes complicaciones en el transporte aéreo.

La restricción alcanzó a los vuelos que todavía no habían despegado, mientras que las aeronaves que ya estaban en el aire pudieron continuar sus trayectos y aterrizar. En el caso de los vuelos internacionales con destino a Estados Unidos, las operaciones fueron evaluadas de manera individual.

Según informó la FAA, las fallas afectaron las comunicaciones de varios centros de control de tránsito aéreo. El secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó que los técnicos trabajaban para identificar y solucionar el inconveniente.

La suspensión fue levantada y los vuelos comenzaron a reanudarse

La paralización se extendió durante varias horas. Finalmente, la FAA levantó la restricción y el espacio aéreo estadounidense volvió a operar a partir de las 20.15 del viernes, hora del este de Estados Unidos.

Sin embargo, las autoridades advirtieron que la normalización sería gradual. De acuerdo con Reuters, cerca de 10.000 vuelos habían sido cancelados hasta las 23.30, mientras que miles de pasajeros quedaron varados en distintos aeropuertos.

El secretario de Transporte explicó que el problema estuvo relacionado con una sobrecarga de datos en los routers del sistema, que generó inconsistencias en las comunicaciones. También señaló que la infraestructura de control aéreo necesita una modernización.

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, indicó que hasta el momento no existían evidencias de un ciberataque ni de una acción deliberada detrás de la interrupción.

La situación volvió a poner en discusión la vulnerabilidad de los sistemas de control aéreo estadounidenses y la necesidad de actualizar su infraestructura tecnológica.