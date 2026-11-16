Amazonia peruana: León XIV denunció la explotación de las comunidades originarias

En un encuentro el domingo con comunidades indígenas en la Amazonia, el papa León XIV denunció la discriminación que sufren los pueblos originarios, el asesinato de sus líderes por defender sus tierras, la contaminación por la explotación de sus recursos en beneficio de unos pocos, la falta de acceso a salud y educación, y la impune violación contra las mujeres indígenas.

Fue en la ciudad amazónica de Pucallpa, a la que llegó en la tarde del domingo después de haber estado en la mañana en el Cusco, en el sur andino del país. Un mes después de su operación al pulmón por un cáncer, el Papa dijo en la Catedral del Cusco que “la enfermedad vivida con fe es un camino para crecer en el amor de Dios y compartirlo”.

El encuentro del Papa con los pueblos originarios amazónicos tuvo como escenario las orillas de la laguna Yarinacocha, en las afueras de la ciudad de Pucallpa. León XIV fue recibido con cantos y bailes. Dos representantes de comunidades indígenas dieron sus testimonios, en los que relataron una dramática realidad de violencia y asesinatos contra sus comunidades, de invasión a sus tierras para explotar sus recursos, de discriminación, falta de acceso a servicios básicos y abandono del Estado.

León XIV recordó el viaje del papa Francisco a la Amazonia peruana en 2018, en ese caso a la ciudad de Puerto Maldonado. “Siguiendo las huellas del papa Francisco en su inolvidable visita a Puerto Maldonado, he venido como pastor para escuchar sus historias y para caminar a su lado”, dijo el Papa al inicio de su mensaje.

“El papa Francisco denunció las consecuencias lesivas del paradigma tecnocrático dominante que tiende a explotar la naturaleza y las culturas con vistas a un beneficio económico inmediato en favor de unos pocos. Ustedes conocen bien las heridas de la deforestación indiscriminada, la contaminación de las aguas debido a la extracción minera irregular y los vertidos de petróleo, que no son accidentes fortuitos, sino el fruto amargo de una explotación arbitraria de los recursos naturales que mina la existencia de la población”, señaló León XIV, que también denunció “la sombra insidiosa del narcotráfico”.

El Pontífice denunció el asesinato de dirigentes indígenas. “En los últimos años, muchos líderes indígenas han sido asesinados por haber protegido los propios territorios. La sangre de estos hermanos clama a Dios y clama justicia a los hombres”.

Frente a la explotación y contaminación de la Amazonia para beneficio de una minoría que denunció, el Papa demandó “una visión alternativa respetuosa de la sabiduría de los pueblos” y una “ecología integral”. Afirmó que “el conocimiento ancestral que ustedes tienen puede encontrarse con el patrimonio de sabiduría de la Iglesia con el fin de proteger sus derechos”. Indicó que la Iglesia es “cada vez más amazónica”.

León XIV calificó como “inaceptable” la falta de acceso de estas comunidades a la salud y la educación. “Trabajemos incansablemente por una educación de calidad que hable sus lenguas”, demandó. Denunció la violencia que sufren las mujeres de los pueblos originarios, en un contexto de denuncias de violaciones a decenas de escolares de estas comunidades por profesores, ante la indiferencia de las autoridades. “Sentimos en el alma y en el corazón —señaló— la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran tantas mujeres, niñas y adolescentes, así como el lacerante dolor de las que sufren violencia y abusos sexuales que causan heridas profundas, muchas veces con el silencio y la complicidad de la impunidad”.

“Sueño con una Amazonia que luche por los derechos de los más pobres, por los pueblos originarios, los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida”, dijo, citando la Exhortación Apostólica “Querida Amazonia” del papa Francisco. “Deseo confirmarles en la fe y en la esperanza —expresó dirigiéndose a las comunidades indígenas—, sosteniéndoles en la búsqueda de la justicia y de la paz, que tanto necesitan estas tierras”.

León XIV culminó el que ha sido su mensaje socialmente más potente en lo que va de su visita al Perú expresando que la Iglesia “admira la capacidad de resistir, de recomenzar, de los pueblos amazónicos”.

Después de este encuentro, ofició misa en la ciudad de Pucallpa. En la homilía volvió a referirse a la injusticia y discriminación que sufren las poblaciones amazónicas y la indiscriminada explotación de la Amazonia en beneficio de una minoría. “La violencia contra el pueblo es una violencia contra la tierra, y la violencia contra la tierra es una violencia contra el pueblo”, afirmó.

Antes de llegar a la Amazonia, León XIV estuvo, durante la mañana, en la andina ciudad del Cusco, a 3400 metros sobre el nivel del mar. Del aeropuerto del Cusco, enrumbó en el papamóvil hasta las ruinas de enormes piedras del templo inca de Sacsayhuamán, para un encuentro con la población. Un recorrido de más de 30 minutos, seguido por una multitud desde las calles. Sacsayhuamán se encuentra subiendo una colina, a dos kilómetros del centro de la ciudad de Cusco, a 3700 metros de altura. La gran explanada frente a las ruinas estuvo colmada por decenas de miles de fieles. Muchos habían llegado desde la madrugada.

En Sacsayhuamán el Papa habló de la importancia de la religiosidad popular, muy extendida en las provincias andinas. “Las tradiciones populares con sus símbolos y sus dinámicas impregnadas de valores de comunión y solidaridad cristiana son un tesoro invaluable de buenas enseñanzas, especialmente para las nuevas generaciones. Se trata de transmitir a través de las tradiciones la experiencia viva de la vida cristiana, que crece, se renueva constantemente. Se trata de vivir las prácticas de la tradición como oportunidades de encuentro y de anuncio del Señor”, señaló León XIV, ante una multitud que lo vitoreaba.

Al hablar de la religiosidad popular, León XIV recordó las palabras de su antecesor, Francisco, sobre el tema. “El papa Francisco ha definido la piedad popular como verdadera expresión de la acción misionera espontánea del pueblo de Dios. En la piedad popular, la memoria de los antepasados, la fe de las familias, el amor por Jesucristo, la confianza en su Santa Madre y la veneración de los santos, se expresan a través de la música, la danza, las imágenes y muchas otras manifestaciones típicas de la historia e identidad de los pueblos”.

Frente a las ruinas de Sacsayhuamán, el Papa destacó su pasado como templo inca. “Es innegable la belleza de este lugar que nos acoge esta mañana. Sacsayhuamán, como un altar de piedra, se eleva al cielo andino, donde los antiguos subían buscando lo divino”. Antes de terminar, León XIV dejó una rosa de oro como ofrenda a una imagen de la Virgen María, a la que dedicó buena parte de su alocución.

Desde Sacsayhuamán la comitiva papal bajó la colina por una estrecha pista hasta la Plaza de Armas de Cusco, la principal de la ciudad, donde está la Catedral. Ahí rindió homenaje al Señor de los Temblores, patrono del Cusco, conocido en esta región andina como el “Taytacha”, que en quechua significa “padrecito” o “padre querido”.

El culto al Señor de los Temblores comenzó en 1650 cuando un terremoto asoló la ciudad y los pobladores sacaron de la iglesia la imagen del Cristo negro crucificado y aseguran que entonces se detuvieron las réplicas que seguían golpeando al Cusco.

En el atrio de la Catedral, frente a la multitud congregada en la plaza, el Papa entregó como una ofrenda al patrono del Cusco un sudario que trajo desde El Vaticano. “Todos saben que en el ‘Taytacha’ tienen un refugio ante cualquier tempestad. Al ver al Señor de los Temblores revestido con este sudario, recuerden que la Iglesia universal está con ustedes”, le dijo el Papa al pueblo del Cusco, al que se refirió como “un pueblo que sabe sufrir con dignidad y esperanza cristiana”.

El penúltimo día de la gira de seis días del Papa por el Perú ha sido el más agitado de su viaje al país. Y el más significativo por su mensaje. Muy temprano este domingo subió a un avión en la costeña ciudad de Chiclayo, en el norte del país, para viajar a Cusco; pasado el mediodía subió a otro avión para ir a Pucallpa, que lo esperó con una sensación térmica de 40 grados. En la noche voló a Lima, donde este lunes culminará su gira con una misa a la que se espera asistan al menos 1,2 millones de personas.

Página 12