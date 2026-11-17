El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, fue trasladado a una cárcel militar tras las denuncias por presuntos privilegios durante su detención preventiva. La decisión la tomó el juez Osmar Legal, quien dispuso su alojamiento en la penitenciaría de Viñas Cue.

Peña permanece detenido mientras avanza la investigación por el colapso de Ueno Bank. La causa lo vincula con presuntos delitos de lesión de confianza, asociación criminal y administración en beneficio propio.

En su resolución, el juez ordenó que las autoridades militares adopten medidas para resguardar la vida y la integridad física de Peña. También exigió que permanezca aislado de los demás internos y, especialmente, de otros acusados en la misma causa.

Según indicaron fuentes de Paraguay, la penitenciaría de Viñas Cue suele alojar a políticos y otras personas de alto perfil involucradas en procesos judiciales.

Las denuncias por privilegios en la detención

El traslado se produjo luego de que trascendieran denuncias sobre las condiciones de detención de Peña en el Regimiento Escolta Presidencial. Según publicaciones de medios paraguayos, como ABC, el exmandatario contaba con un gimnasio, climatización y una pequeña sala de estar junto a su habitación.

A raíz de esas acusaciones, el presidente Pedro Alliana también dispuso la destitución del comandante del Regimiento Escolta, el coronel José David Daiub.



