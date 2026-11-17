La red de comunicaciones internas de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés), utilizada para transmitir información altamente clasificada, sufrió una caída y permanece fuera de servicio, según informó CNN.

De acuerdo con seis personas familiarizadas con el asunto consultadas por la cadena estadounidense, el sistema afectado se denomina NSA Net y permite que los empleados de la agencia intercambien información sensible de manera interna.

Por el momento, no hay indicios de que la interrupción haya sido provocada por un ciberataque, señalaron las fuentes. Mientras intenta determinar el alcance del problema y sus posibles causas, la agencia implementó un sistema de llegadas escalonadas para organizar el ingreso de su personal.

La interrupción no afectaría la capacidad de la agencia para transmitir información de inteligencia urgente al presidente Donald Trump, quien se encuentra de gira por Asia. Así lo aseguraron un funcionario estadounidense en actividad y otro retirado, citados por CNN, quienes explicaron que el Gobierno cuenta con múltiples sistemas de redundancia y redes de respaldo para mantener comunicaciones seguras con el mandatario mientras viaja a bordo del Air Force One.

Trump se encuentra actualmente en Filipinas y tiene previsto viajar este miércoles a China, donde mantendrá conversaciones con el presidente chino, Xi Jinping, y el mandatario ruso, Vladimir Putin.

Una seguidilla de fallas tecnológicas enciende las alarmas en Estados Unidos

La caída de la red de la NSA se produce después de otros importantes problemas tecnológicos registrados en Estados Unidos. El viernes pasado, una falla en los sistemas de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) obligó a suspender durante horas todos los vuelos a nivel nacional y provocó demoras y cancelaciones en miles de servicios. La agencia identificó el origen del problema en un único enrutador ubicado en Arkansas.

A su vez, una interrupción masiva que afectó a los productos de Microsoft la semana pasada dejó a usuarios de distintas partes del mundo sin acceso al correo electrónico de Outlook y a las reuniones de Teams.

Hasta el momento, no hay indicios de que las fallas en los servicios de la NSA, la FAA o Microsoft hayan sido provocadas por un ciberataque. Sin embargo, los incidentes volvieron a poner en evidencia cómo los problemas tecnológicos pueden afectar servicios esenciales y, potencialmente, representar un riesgo para la seguridad nacional.

TN