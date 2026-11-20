El Brexit ha iniciado su propia defunción y una línea de división de una década ha perecido. Será largo y no fácil. Una nueva historia se abre entre Gran Bretaña y la Unión Europea, con un acuerdo juvenil que intercambiaría 100.000 jóvenes para estudiar y trabajar en el Reino y en la UE, aunque quedan detalles pendientes. Un programa Erasmus Plus más.



En concreto se firmó un acuerdo de 72 puntos para dar vuelta la página al "hard Brexit" e iniciar una nueva etapa. El acuerdo es un nuevo humor, con la preocupación de la seguridad y la guerra de Rusia como mayor preocupación. Es la geopolítica, no solo la economía, lo que los fuerza.



"Este es un buen día para Gran Bretaña y un buen día para Europa. Es un acuerdo ganador-ganador", dijo el primer ministro Andy Burnham en sus primeras palabras.



Un acuerdo que va a enterrar el duro acuerdo del Brexit para mejorar el costo de vida, bajar el precio de los alimentos, el combustible y el recorte de las exportaciones. Este acuerdo va a ayudar a sacar la presión de los negocios británicos, que no pueden exportar sus productos.



Gran Bretaña tiene al laborista Andy Burnham, el único premier que quiere volver a Europa. Lo dijo en su campaña electoral y sus palabras son bienvenidas en la Unión Europea. Pero en Bruselas aún siguen traumatizados por lo que fue la negociación con los británicos por el Brexit. Esperan que sean más agradables y amistosas.

Un cambio de clima

Tomará al menos un año en concretarse, pero lo que ha cambiado es el clima. No se descarta que esto degenere en un tóxico debate en el Reino y hasta elecciones anticipadas, pero Burnham está seguro de que las ganará. El 75 por ciento de los británicos quieren acercarse a Europa, tras lo que ellos ven como el fracaso del Brexit.

La caja de Pandora

El primer ministro laborista Andrew Burnham decidió abrir esta Caja de Pandora política e ideológica, aun dentro de sus propias filas, para sanear una economía británica enferma pos-Brexit, reactivar su economía muerta internacionalmente y reafirmar la seguridad europea en tiempos de guerra híbrida y ante la amenaza rusa. Otros tiempos que el Brexit.