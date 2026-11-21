Ráfagas de disparos, camiones incendiados y enfrentamientos de las fuerzas mexicanas con hombres armados ocurrieron en el estado de Sinaloa durante la noche del viernes, en la captura del importante capo Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “El Chapo Isidro”, por parte de las autoridades mexicanas.



Meza Flores fue uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI. Ascendió en las filas del cártel hasta dirigir la organización de los Beltrán Leyva y, más tarde, se convirtió en líder de su propio grupo, la organización criminal Meza Flores.



Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por información que condujera a su arresto. Era buscado por traficar drogas hacia Estados Unidos y portar armas de fuego ilegalmente.