Decenas de miles de personas marcharon por toda Francia el sábado en el sexto fin de semana consecutivo de protestas para exigir mejores servicios públicos, expresar su indignación por el aumento del costo de la vida y contra la desigualdad.

El movimiento de protesta, desencadenado a mediados de septiembre por estudiantes de secundaria que reclamaban mejores condiciones de la educación, alimentó una campaña nacional contra el aumento de los precios, la insuficiencia de los servicios públicos y la brutalidad policial, que se extendió por Europa, aun cuando en Francia fue disminuyendo la participación.

En todo el país, los organizadores registraron 150.000 manifestantes, frente a los 200.000 de la semana pasada y los 800.000 del 17 de octubre.

El Ministerio del Interior afirmó que las cifras habían disminuido significativamente y contabilizó 82.500 personas, frente a las 106.000 del sábado anterior.

Miles de personas se congregaron en la Plaza de la República, en el centro de París, y marcharon hacia la plaza de la Nación. Activistas de sindicatos y de partidos de izquierda se mezclaron con miembros de organizaciones estudiantiles y del movimiento de los Chalecos Amarillos, que celebró su aniversario ocho años después de haber sacudido al gobierno del presidente Emmanuel Macron.

Esta manifestación se desarrolló con calma hasta el momento de la dispersión de los últimos participantes, cuando se vivieron algunas escenas de tensión con los antidisturbios.

Los altercados fueron más numerosos en Marsella, donde algunos grupos se separaron del trayecto autorizado. Algunas personas quemaron contenedores y vehículos, y protagonizaron enfrentamientos con las fuerzas del orden, que utilizaron gases lacrimógenos.

Los agentes de seguridad también recurrieron a los gases lacrimógenos en Lyon, donde la Prefectura había prohibido las concentraciones en una amplia área del centro para evitar los actos de violencia y de vandalización que allí, como en muchos otros puntos del país, dejaron una profunda huella el 17 de octubre.

El ministro del Interior, Laurent Núñez, decidió repetir este sábado el dispositivo reforzado con 70.000 policías y gendarmes en las calles para evitar que pudieran reproducirse las imágenes de ese 17 de octubre.

Según los datos provisionales ofrecidos por su departamento al final de la tarde del sábado, 144 personas habían sido detenidas en diferentes ciudades por su implicación en altercados.

Por su parte, los chalecos amarillos anticiparon que el próximo sábado tienen la intención de volver a manifestarse. Mientras tanto, los sindicatos preparan una nueva jornada de huelgas el 1 de diciembre para reclamar que el Ejecutivo descongele el índice que sirve para revalorizar los sueldos de los empleados públicos y que las empresas dejen de obstaculizar las negociaciones salariales.

Página 12