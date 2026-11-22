El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro permanece internado en terapia intensiva por una obstrucción intestinal casi total y los médicos no descartan someterlo a una nueva cirugía. Aunque su estado clínico es estable, continúa bajo observación en el hospital DF Star de Brasilia y todavía no tiene fecha de alta.

El exmandatario, de 71 años, fue trasladado de urgencia al centro médico el viernes, después de sufrir fuertes dolores abdominales mientras cumplía prisión domiciliaria por su condena de 27 años y tres meses por intento de golpe de Estado.

Según el parte médico difundido este sábado, Bolsonaro presenta un cuadro de abdomen agudo obstructivo. Actualmente está consciente, orientado y respira por sus propios medios.

Los especialistas comenzaron un tratamiento que incluye hidratación, ayuno con soporte nutricional y la colocación de una sonda gástrica para aliviar la acumulación de contenido en el estómago.

El médico Brasil Caiado explicó que una tomografía permitió detectar una obstrucción casi total del intestino delgado, acompañada de signos de inflamación y adherencias abdominales.

La posibilidad de una nueva intervención quirúrgica dependerá de la evolución del paciente y de su respuesta al tratamiento durante las próximas horas.

El dramático relato del hijo de Bolsonaro: “Jamás lo había visto así”

Carlos Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que describió las complicaciones que atravesó su padre durante la madrugada.

Según contó, los médicos tuvieron que volver a colocarle una sonda que ingresa por la nariz y llega hasta el estómago. A través de ese procedimiento lograron extraer casi un litro de residuos alimenticios acumulados.

El dirigente aseguró que su padre experimentó episodios de náuseas, vómitos, distensión abdominal y dolores intensos. “En esta montaña rusa, cuando pasan los efectos de los medicamentos, las náuseas vuelven visiblemente, la panza se distiende de nuevo y los dolores aumentan con el hipo”, expresó Carlos.

También manifestó su preocupación por el riesgo de broncoaspiración, una complicación que puede producirse cuando el contenido del estómago ingresa a las vías respiratorias. “No soy médico, pero jamás lo había visto así, sobre todo en los momentos repetidos e intensos de esta noche”, escribió.

Carlos sostuvo que todavía se están investigando las causas del cuadro y señaló que, si no se logra resolver con el tratamiento actual, su padre podría enfrentar la décima cirugía en menos de ocho años.

Autorizaron a sus hijos a visitarlo durante la internación

En medio de la preocupación por su salud, el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, autorizó a los hijos y a una hijastra de Bolsonaro a visitarlo diariamente mientras permanezca hospitalizado.

La decisión establece que los encuentros deberán respetar los horarios y las normas de seguridad del centro médico. Sin embargo, el magistrado prohibió el ingreso de celulares, cámaras y otros dispositivos que permitan grabar imágenes o audios del expresidente.

Bolsonaro arrastra problemas abdominales desde septiembre de 2018, cuando fue apuñalado durante un acto de campaña electoral en Juiz de Fora.

A partir de aquel ataque, que le provocó graves lesiones internas, debió someterse a numerosas operaciones y atravesó distintos episodios de obstrucción intestinal.

Su historial médico fue uno de los argumentos considerados por la Justicia brasileña para autorizar, en marzo de este año, que continuara cumpliendo su condena bajo prisión domiciliaria por razones humanitarias.

TN