La empresa Nvidia anunció la reincorporación de Jensen Huang como Director Ejecutivo, luego del escándalo que incluyó un romance del ex-CEO con una presunta espía china.

Huang había renunciado poco más de una semana atrás, mientras la junta directiva de la empresa analizaba su salida.

Sin embargo, el consejo de administración de Nvidia votó por unanimidad devolver a Huang los cargos de presidente, director ejecutivo y miembro del consejo, con efecto inmediato, tras una serie de reuniones que dejaron a los consejeros satisfechos con su “franqueza y capacidad de liderazgo”, indicó la empresa en un comunicado citado por AFP.

“El Consejo de Administración considera que Jensen es la persona idónea para liderar Nvidia y que su reincorporación redunda en beneficio de nuestros accionistas, empleados, socios y clientes”, declaró Harvey Jones, presidente del Consejo, en el anuncio.

La compañía líder en el sector de la inteligencia artificial reconoció que recibió “información de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos” y en base a estos datos confía en que el retorno de Huang no suponga “ningún riesgo para la seguridad nacional”.

Tras el escándalo y la correspondiente investigación, el Consejo señaló que Huang “ha sido objeto de una operación de inteligencia extranjera” y defiende que está apoyando plenamente la investigación que lleva a cabo la compañía.

“Es un honor para mí regresar a Nvidia y liderar una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo al comienzo de una nueva revolución industrial”, declaró Jensen Huang, según se citó en el mensaje de la empresa.

Huang agregó que vuelve al frente de la compañía con “la mayor humildad y el compromiso renovado” y agradeció a la Junta Directiva su decisión.

También agradeció a Colette Kress, quien asumió sus labores en funciones tras su renuncia.

“Estoy profundamente agradecido a nuestros empleados, accionistas, líderes de la industria y socios de todo el mundo por su extraordinario apoyo”, añadió Huang.

TN