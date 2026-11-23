El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que está dispuesto a ordenar ataques militares contra Irán después del año nuevo si ambos países no llegan a un acuerdo. Además, tildó de inútiles las conversaciones diplomáticas en curso con Teherán.

En declaraciones a Fox News, el presidente acusó a los negociadores iraníes de dilatar el proceso mientras continúan intensificando las hostilidades, después de las elecciones estadounidenses de medio término en las que el partido Republicano perdió el control de ambas cámaras del Congreso a manos de la oposición demócrata.

“Ahora son más agresivos que antes de las elecciones”, dijo Trump.

El presidente calificó a los funcionarios iraníes de “bailarines de claque profesionales. Hablan todo el tiempo, no hacen más que hablar, pero son tonterías”, afirmó.

Estados Unidos mantiene un bloqueo naval de los puertos iraníes en el estratégico estrecho de Ormuz.

Trump también desafió a Teherán a que pusiera en tela de juicio el asedio naval estadounidense.

“Espero que lo hagan, todos acabarán en el fondo del mar como el resto de la armada”, dijo.

Baréin denuncia ataques iraníes

En tanto, Baréin acusó a Irán de atacar una instalación industrial civil que provocó un incendio y daños pero sin causar víctimas.

En los últimos días, los Guardianes de la Revolución afirmaron en varias ocasiones haber apuntado contra instalaciones estadounidenses en el reino del Golfo, que no había sido objeto de ataques desde septiembre.

“Como resultado de la atroz agresión iraní, una instalación industrial civil fue atacada, provocando un incendio en el lugar”, señaló el Ministerio del Interior del reino en X, sin agregar la ubicación.

“La Defensa Civil trabaja para controlar el fuego. Los informes preliminares señalan daños materiales, sin heridos reportados”, agregó.

En un comunicado citado por los medios estatales iraníes la noche del sábado, los Guardianes afirmaron haber atacado con misiles y drones sistemas estadounidenses de defensa antiaérea Patriot en las bases de Al Riffa y Awali, en respuesta a las “violaciones continuas del espacio aéreo” de la república islámica.

Más temprano el sábado, Teherán dijo que interceptó un dron estadounidense que apuntaba a la isla de Qeshm, situada en el estrecho de Ormuz, vía marítima estratégica en el centro de la guerra en Oriente Medio.

TN