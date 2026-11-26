La bolsa de San Pablo se disparó este jueves un 6,07 % aún animada ante la posibilidad de que el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva nombre al banquero Luiz Carlos Trabuco como ministro de Hacienda e impulsada por los datos previos de la inflación, que indican desaceleración en noviembre.



Finalmente, tras un encuentro en Brasilia y según fuentes cercanas al banquero citadas por el medio G1 Globo, el presidente del consejo de administración de Bradesco aceptó la invitación del presidente para asumir el Ministerio de Hacienda en el próximo gobierno.



El Ibovespa, índice de referencia del principal mercado bursátil latinoamericano, cerró en los 176.799 puntos, con lo que encadenó su segunda subida esta semana.



La expectativa de un equipo económico más comprometido con la disciplina fiscal y con el control del gasto público mantuvo el optimismo de los operadores, que desde la víspera vieron con buenos ojos la posibilidad de que el presidente del Consejo Administrativo de Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, lidere la cartera de Hacienda, luego del encuentro que sostuvo el martes con Lula.



Como presidente del consejo de administración del banco, Trabuco es uno de los nombres del mercado financiero con quien Lula mantiene una relación más estrecha.



Desde 2023, el ejecutivo es miembro del Consejo para el Desarrollo Económico y Social Sostenible, un foro asesor gubernamental que reúne a líderes empresariales, ejecutivos, académicos y representantes de la sociedad civil. Lula suele utilizar este grupo para analizar la situación política y económica y mantener un diálogo abierto con los sectores representados en él.



El ejecutivo, de 75 años, es cercano al presidente y mantiene buenas relaciones con funcionarios gubernamentales, líderes empresariales y representantes del mercado financiero.



No es la primera vez que el nombre de Trabuco aparece como candidato a ministro. En 2014, la entonces presidenta Dilma Rousseff se puso en contacto con él, pero declinó la oferta. Posteriormente, patrocinó la candidatura de Joaquim Levy, quien trabajó bajo su dirección como director de Bradesco Asset Management.



Al dato de Trabuco se sumó el dato previo de la inflación divulgado por el Gobierno que apunta a una desaceleración en noviembre, con un alza de 0,22 % frente al 0,34 % registrado en octubre.



Ambos temas también impactaron el mercado de divisas y el real fue la segunda moneda que más se valorizó frente a la divisa estadounidense, entre las 31 más negociadas este jueves.



El real se apreció un 1,25 % frente al dólar y acabó la jornada cotizado a 5,743 reales para la compra y 5,744 reales para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.



Las acciones más negociadas del día fueron precisamente las preferenciales del banco Bradesco, que se apreciaron un 9,02 %.