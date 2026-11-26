Miles de personas se manifestaron este miércoles en las principales ciudades griegas en el marco de una huelga general de 24 horas del sector público para exigir al gobierno conservador aumentos salariales, medidas urgentes para combatir el alza del costo de vida y destinar más fondos hacia la salud y educación pública. La protesta en Grecia, la tercera en las últimas semanas, se hace eco de una creciente ola de manifestaciones lideradas por jóvenes en toda Europa para exigir un cambio en las políticas públicas.

“Estudiantes y trabajadores unidos en un puño”

Al menos 20 mil personas, según el principal sindicato del sector público (Adedy), que convocó la huelga, se manifestaron en el centro de Atenas junto con asociaciones de estudiantes y alumnos, y otras representaciones del sector privado que se sumaron a las movilizaciones. Miles de personas más protestaron en otras ciudades del país.

Yorgos Petrópulos, miembro del Comité Ejecutivo de Adedy, dijo desde la marcha en Atenas: “Al lado de los trabajadores protestaron hoy alumnos y estudiantes, ya que la carestía y los sueldos bajos afectan obviamente también a sus familias”. La principal demanda es la reintroducción del decimotercero y decimocuarto sueldo, salarios que fueron recortados durante la crisis financiera que sufrió el país entre 2010 y 2018, pero que no se reinstauraron desde entonces en el sector público.

“El salario mínimo en el sector público es 15 por ciento menor que el del sector privado, que también es bajo”, remarcó Petrópulos y agregó que bajo estas condiciones de carestía se entiende lo difícil que resulta para los trabajadores llegar a fin de mes. “No nos resignamos al alto costo de vida, a los salarios congelados, a la precariedad energética ni a la dramática situación de los servicios públicos de salud y educación”, afirmó la el sindicato ADEDY en un comunicado.

Con pancartas que escribían “Destinen dinero para la educación” y “Estudiantes y trabajadores unidos en un puño y una voz”, los manifestantes marcharon por el centro de la capital griega hasta llegar frente al Parlamento. Uno de los momentos más emotivos fue cuando un grupo de músicos y docentes, con trompetas y guitarras en mano, interpretaron junto con alumnos y estudiantes canciones revolucionarias del famoso compositor griego Mikis Theodorakis (1925-2021).

El país amaneció sin barcos de pasajeros ni trenes interurbanos, ya que a las movilizaciones se sumaron los marineros y los trabajadores ferroviarios. Además decenas de vuelos internos hacia o desde aeropuertos regionales fueron cancelados, ya que al paro se sumaron también los trabajadores de telecomunicaciones de la Autoridad Helénica de Aviación Civil.

En la huelga participan también los trabajadores sanitarios, los docentes de secundaria, y asociaciones de profesores universitarios reivindicando aumentos salariales, la cobertura de vacantes en ambos sectores, y más fondos para la investigación académica. “La investigación básica en nuestras universidades cuenta con muy pocos recursos y además existe un problema enorme en cuanto al apoyo estatal hacia los estudiantes”, explicó a EFE Dimitris Fasuliotis, profesor de Ciencias Naturales de la Universidad Capodistríaca de Atenas.

Inflación y sueldos bajos

Si bien Grecia, bajo el gobierno del conservador Kyriakos Mitsotakis, logró impulsar el crecimiento económico y reducir considerablemente su deuda pública, la carestía generalizada y los aún bajos sueldos merman considerablemente los ingresos de los griegos. Según datos de la Oficina de Estadística de Grecia (Elstat), la tasa de inflación acumulada en el país entre 2020 y 2026 alcanza casi el 30 por ciento, mientras que los salarios han subido de media apenas un 20 por ciento en ese mismo período.

En octubre pasado, la tasa de inflación interanual se situó en el 5,7 por ciento, uno de los valores más altos de la Unión Europea (UE), solo por delante de Bulgaria (5,9 por ciento), Lituania (6,1 por ciento) y Rumania (7,0 por ciento). Grecia se ubica al fondo de la Unión Europea (UE) en poder adquisitivo, empatada con Bulgaria en el último puesto en el PBI per cápita ajustado. Además ocupa la última posición en capacidad de compra del salario medio, según datos de Eurostat.

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