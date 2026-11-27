Este domingo España elige Presidente y los sondeos apuntan a que el bloque de la derecha ganará las elecciones. El Partido Popular (PP) resultaría el más votado aunque solo no alcanzaría la mayoría necesaria para formar gobierno sin pactar con Vox, la fuerza de extrema derecha que se perfila como el partido que más crece en intención de voto. Según las encuestas, podría duplicar el resultado que obtuvo en las últimas elecciones de 2023.



El PSOE de Pedro Sánchez obtendría el segundo puesto en cantidad de votos y la coalición de partidos a la izquierda del PSOE que se estrena este 29 de noviembre como Frente Amplio recaudaría escasos apoyos.



Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) español, un total de 38.728.356 ciudadanos podrán votar en estas elecciones generales, de los cuales 35.958.711 residen en España y otros 2.769.645 viven en el exterior.



Vale señalar, en España el voto es un derecho, pero no una obligación.



Los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno para las elecciones generales de España del 29 de noviembre de 2026 son el actual mandatario, Pedro Sánchez del Psoe, los derechistas Alberto Núñez Feijóo (PP) y Santiago Abascal (VOX) y la izquierda con Ada Colau (Frente Amplio) e Irene Montero (Podemos).



Y asimismo, se presenta Alvise Pérez de la alianza “Se Acabó la Fiesta”, que encabeza esta agrupación electoral que busca captar votantes del espectro conservador y de extrema derecha.