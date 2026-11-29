El Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo, ganó las elecciones generales de España celebradas este domingo 29 de noviembre y puso fin a los ocho años de gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), encabezado por Pedro Sánchez.

Con más del 90% de los votos escrutados, el PP obtuvo 133 escaños en el Congreso de los Diputados, mientras que el PSOE alcanzó 116 bancas. La principal novedad de la elección fue el crecimiento de Vox, que consiguió 52 representantes y se convirtió en una pieza clave para la conformación del próximo Gobierno.

En conjunto, el bloque integrado por el PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN) reunió 187 diputados, por encima de los 176 necesarios para alcanzar la mayoría absoluta en una Cámara de 350 miembros. De esta manera, Feijóo quedó en condiciones de buscar la investidura con el respaldo de esas fuerzas.

Cómo quedaron los principales partidos

Con el escrutinio avanzado, el reparto de bancas quedó de la siguiente manera:

Partido Popular (PP): 133 escaños.

PSOE: 116 escaños.

Vox: 52 escaños.

Unión del Pueblo Navarro (UPN): 2 escaños.

El resultado representa un avance para Vox, que pasó de 33 a 52 diputados respecto de las elecciones de 2023. En cambio, el PSOE perdió seis bancas y quedó relegado al segundo puesto.

Una participación histórica

La jornada electoral estuvo marcada por una importante movilización de votantes. Según los datos difundidos por el Ministerio del Interior, a las 18 se había registrado una participación del 68,02%, unos 15 puntos por encima del porcentaje registrado a la misma hora en los comicios de 2023.

Más de 38,7 millones de españoles estaban habilitados para votar y elegir a los representantes del Congreso y del Senado.

Infobae

Qué pasará ahora con el Gobierno de España

Con estos resultados, Feijóo queda en condiciones de avanzar hacia la Presidencia del Gobierno, aunque deberá reunir los apoyos parlamentarios necesarios durante la sesión de investidura.

En España, los ciudadanos eligen a los integrantes del Congreso, pero no votan directamente al presidente. Para ser investido en primera votación se necesitan 176 votos afirmativos; en una segunda instancia alcanza con obtener más votos a favor que en contra.

El resultado marca un cambio en el escenario político español y abre una nueva etapa para el Partido Popular, que buscará formar Gobierno con el respaldo parlamentario de Vox