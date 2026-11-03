Ciberataque en varios puntos de Europa afectó a heladeras de cadenas de supermercados

Supermercados de Suecia, Bélgica, Estonia, Finlandia y Luxemburgo fueron blancos de nuevos ciberataques que elevaron la temperatura de sus heladeras. Del mismo modo que ocurrió hace tres semanas en Francia, el hecho provocó la pérdida de mercadería.

Carrefour Bélgica dio cuenta este lunes de de problemas en unos 15 de sus 700 establecimientos. “Es un ciberataque, no hay otra explicación”, declaró su portavoz, Mich Vergauwen.

Ikea Bélgica también precisó que el ciberataque afectó a su tienda de Mons, en el suroeste del país. Según comunicó un vocerlo de la compañía hubo una suba repentina de la temperatura de los congeladores a primera hora del lunes.

Las cadenas Delhaize, Colruyt e Intermarché también sufrieron el mismo problema con sus heladeras en Bélgica, mientras que Delhaize informó de que cuatro de sus establecimientos en Luxemburgo también se vieron afectados.

Tras el ataque del pasado 12 de octubre en Francia, el grupo industrial belga de refrigeración Sabcobel puso en marcha un plan de protección de sus sistemas. La empresa explicó que en alrededor del 10% aún no se reforzó la seguridad y que en algunos casos se vieron afectados este lunes.

“Si Sabcobel no hubiera iniciado esta operación (...), el impacto habría sido mucho mayor”, declaró su director general, Stephan Moelans.

En Suecia, la cadena Coop confirmó que seis de sus cerca de 800 establecimientos sufrieron un ciberataque a primera hora del lunes. “Podemos confirmar que se trata de un incidente cibernético. El problema ya se ha resuelto y los frigoríficos y congeladores funcionan con normalidad”, declaró el vocero de la firma, Carlos Cancino.

Añadió que Coop desconocía quién estaba detrás del ataque, pero señaló que los seis establecimientos afectados estaban conectados a una red móvil 4G, y no al sistema 5G actualizado, lo que los hacía “más vulnerables” a los piratas informáticos.

La cadena sueca Ica también informó de que “un número limitado” de sus establecimientos había sufrido problemas de refrigeración, aunque el grupo no pudo confirmar que la causa fuera un ciberataque.

Según la portavoz de Ica, Helena Johansson, todos los establecimientos afectados estaban conectados a un sistema externo de control de la refrigeración suministrado por el fabricante danés Danfoss, el mismo proveedor atacado en el ciberataque del 12 de octubre contra las cadenas francesas.

También se detectaron temperaturas irregulares en algunos pequeños supermercados pertenecientes al grupo Kesko en Finlandia.

El especialista en seguridad de la información del Centro Nacional de Ciberseguridad de la Agencia Finlandesa de Transportes y Comunicaciones (Traficom), Roni Kokkola, no descartó que se hubiera producido una interferencia informática “en lo que respecta a Finlandia”.

“Hemos visto este fenómeno en Europa en los últimos meses, por lo que era de esperar que se extendiera a otros países más allá de Francia”, explicó.

En Estonia, al menos un supermercado fue atacado por piratas informáticos que elevaron la temperatura de las unidades de refrigeración hasta los 50 °C, informó la radiotelevisión pública ERR.

Las unidades eran modelos antiguos suministrados por Danfoss, similares a los atacados en Francia, declaró a ERR Jann Mutso, director de Kitman Coldtech, fabricante y distribuidor de sistemas avanzados de refrigeración. “El modus operandi es el mismo, pero no puedo decir más”, agregó.

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