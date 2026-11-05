Renunció el presidente de Paraguay en medio de la crisis bancaria y las protestas contra su gobierno

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia en medio de la profunda crisis política y financiera que atraviesa el país por la intervención de Ueno Bank, una de las principales entidades bancarias, que dejó a millones de clientes sin acceso a sus ahorros.

Peña anunció su renuncia en un mensaje grabado que difundió a través de su cuenta de X: "Tomé la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República. Lo ‌hago pensando en la ​estabilidad de nuestro país, ​en la ​paz social y en la ‌necesidad de preservar nuestras ​instituciones democráticas”.

El dirigente colorado le pidió perdón a la población: “Quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento fallé. Nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí. Mi prioridad es una sola: la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero. La historia se encargará de juzgar y poner en su justa dimensión los acontecimientos que hoy nos toca vivir”.

Peña concluyó: “Mi mayor deseo es que se garantice la devolución de esos recursos, que el Fondo de Garantía de Depósitos cumpla su finalidad y que se protejan los fondos públicos. Confío profundamente en la fortaleza de nuestro pueblo y en la capacidad de nuestras instituciones para superar esta situación. Ningún cargo es más importante que la estabilidad de la República. Ninguna persona está por encima del Paraguay. Que Dios bendiga a cada familia paraguaya y que Dios bendiga al Paraguay”.