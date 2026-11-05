El presidente paraguayo afrontará el juicio político: “Ejerceré mi derecho de defensa”

Santiago Peña habló este jueves luego de que el Senado no pudiera avanzar con la aceptación de su renuncia como presidente de Paraguay y allane el camino para el juicio político. "Me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa", confirmó en un mensaje, en medio de la crisis financiera que estalló en el país después del colapso del banco Ueno.



El mandatario quedó envuelto en el escándalo de la entidad financiera y dijo en una publicación de X que se presentará en el juicio político "con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República", pero no confirmó dónde se encuentra, en medio también de versiones que decían que se había dirigido a la Argentina.



"Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho. No por una cuestión de orgullo personal, sino porque rendir cuentas y dar explicaciones también es una responsabilidad frente al pueblo paraguayo", indicó.



Peña aseguró que colaborará "plenamente con las instituciones competentes para que se esclarezca lo ocurrido" con el banco Ueno y para que "se determinen las responsabilidades".



"Aportaré la información que me sea requerida. La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley", remarcó el dirigente, que fue accionista de la entidad financiera apuntada hasta 2025.



"Pero quiero dejar algo muy claro: el pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo. La discusión sobre mi continuidad en el cargo no puede paralizar las soluciones que necesitan las familias afectadas", subrayó.