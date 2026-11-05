Acusan al expresidente de Colombia de ofrecer contratos por sexo

El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, quedó en el centro de un escándalo tras la denuncia de una mujer identificada como Deicy Jiménez, quien lo acusó de ofrecer contratos públicos a más de treinta mujeres con las que mantenía relaciones sexuales.



Jiménez, exempleada en distintas ramas del Estado, afirmó a la Revista Semana que fue parte de ese esquema. Fue en una entrevista publicada a finales de octubre, en donde mostró chats de Facebook con perfiles apócrifos que el exmandatario usaba. También denunció que Petro le pidió en al menos una ocasión que vaya a comprarle cocaína, y se la lleve a Bogotá en avión.



A partir de la denuncia periodística, la Fiscalía y la Procuraduría de Colombia abrieron investigaciones penales. Según informaron medios locales, la Corte Suprema ordenó una inspección judicial a la Secretaría General del Senado para obtener información sobre los contratos que tuvo Jiménez. La mujer entregará este jueves su teléfono para que sea peritado.



Ayer por la noche, la joven de 26 años publicó en sus redes sociales un video en el que aparece Petro de fondo. Es una grabación donde se escucha de fondo la voz del exjefe de Estado, que entra en unas ocasiones en el cuadro. A la pareja se la ve abrazándose y a los besos, aunque despidiéndose. Si bien no tiene fecha, Jiménez lo publicó a modo de prueba del vínculo que tuvieron ambos.



“Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad”, escribió en su cuenta de Instagram. “Los colombianos merecen saber quién es Gustavo Petro. Confío en la justicia”, indicó.