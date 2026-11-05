Crisis en Paraguay: piden juicio político y destitución del presidente Peña

Diputados opositores de Paraguay presentaron este miércoles ante el Congreso un pedido de juicio político para destituir al presidente Santiago Peña y al vicepresidente Pedro Alliana, en medio de una crisis bancaria que dejó a unos tres millones de personas con sus depósitos congelados. La iniciativa provocó una nueva escalada de tensión política, mientras cientos de manifestantes salieron a las calles de Asunción para reclamar la devolución de su dinero y se enfrentaron con la Policía, que utilizó gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dispersarlos.

La presentación fue impulsada por legisladores opositores y disidentes del oficialismo, después de que el Banco Central de Paraguay interviniera Ueno Bank, una de las mayores entidades financieras del país, por insuficiencia de capital.

El diputado Mauricio Espínola, oficialista disidente, confirmó a la agencia AFP que el pedido de destitución reunió las firmas necesarias para ser tratado en la Cámara de Diputados. La sesión fue convocada para este jueves a las 10 (hora local).

La acusación presentada ante el Congreso solicita iniciar un juicio político contra Peña por “el mal desempeño de sus funciones en el ejercicio del cargo”. El mandatario también enfrenta cuestionamientos por un presunto conflicto de intereses y por el aumento de su patrimonio.

Peña había tenido acciones de un grupo empresarial que controlaba Ueno Bank, aunque se desvinculó de esa participación en 2025.

La crisis estalló el martes, cuando el Banco Central decidió intervenir la entidad y suspender sus servicios. Casi la mitad de los 6,4 millones de habitantes de Paraguay tienen cuentas en ese banco.

El escándalo también provocó la renuncia del presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, y derivó en la detención de ocho directivos de Ueno Bank, entre ellos su presidente, Miguel Vázquez, después de una denuncia presentada por el organismo regulador ante la Justicia.

Incidentes en Paraguay: la Policía reprimió las protestas por los depósitos congelados

Cientos de personas volvieron a manifestarse este miércoles por segunda noche consecutiva en Asunción, donde reclamaron la devolución de sus ahorros y exigieron la salida del presidente.

“Devuelvan nuestra plata” y “juicio a Santi Peña” fueron algunas de las consignas que se escucharon durante la movilización, según constató la agencia AFP.

La protesta derivó en enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales, que intentaron dispersar a la multitud mediante camiones hidrantes y gases lacrimógenos. Pese al operativo, numerosas personas continuaron con la movilización.

Más temprano, se habían registrado largas filas frente a las sucursales de Ueno Bank, donde los clientes intentaban recuperar su dinero.

“Es el dinero de nuestra jubilación que ahora no sabemos si lo vamos a cobrar”, expresó a la AFP Teresa Montiel, una médica de 50 años que participó de la protesta con una pancarta que decía “unidos somos más fuertes”.

El martes, otro de los afectados, Marcelino Vergara, de 68 años, había relatado entre lágrimas la situación que atravesaba tras el congelamiento de sus depósitos.

“Perdí los ahorros de toda mi vida, solo tengo 8.000 guaraníes (casi un dólar). Todos deben ir presos”, denunció.

Ante la magnitud de la crisis, el Gobierno paraguayo anunció un mecanismo para devolver una parte de los depósitos congelados.

Peña promulgó este miércoles una ley aprobada rápidamente por el Congreso que, según explicó, “permitirá a los ahorristas cobrar en el menor tiempo posible una parte de los fondos de garantía a fin de que los recursos vuelvan a las manos de quienes corresponde”.

La norma establece que los pagos deberán realizarse en los próximos cinco días.

El Banco Central precisó que los afectados recibirán un primer desembolso de hasta 10 millones de guaraníes, equivalentes a unos 1675 dólares.

Qué puede pasar con Santiago Peña tras el pedido de destitución en el Congreso

El futuro del presidente paraguayo dependerá de las negociaciones parlamentarias y, especialmente, de la posición que adopten los legisladores del Partido Colorado.

La oposición necesita conseguir el respaldo de una parte del oficialismo para avanzar con el juicio político, ya que el partido gobernante tiene mayoría propia tanto en Diputados como en el Senado.

Si la Cámara baja aprueba la acusación, el procedimiento pasará al Senado, que será el encargado de desarrollar el juicio.

Para concretar la destitución de Peña y Alliana, se necesitarán al menos 30 votos de los 45 senadores.

Sin embargo, la posibilidad de alcanzar esa mayoría es incierta. Aunque el Partido Colorado controla ambas cámaras, existen diferencias internas y su presidente, el exmandatario Horacio Cartes, está distanciado del Gobierno.

Los legisladores que impulsan el juicio político acusan a Peña de haber tomado “decisiones regulatorias presuntamente favorables a Ueno Bank” y cuestionan la concentración de fondos previsionales en la entidad, debido a sus anteriores vínculos comerciales con el grupo que la controlaba.

Paraguay tiene un antecedente de destitución presidencial mediante un juicio político. En 2012, el Congreso removió del cargo a Fernando Lugo tras una masacre que dejó 11 campesinos y seis policías muertos.

Lugo había llegado al poder en 2008 y puso fin a 61 años de hegemonía del Partido Colorado.

Peña asumió la presidencia en 2023 y su mandato constitucional se extiende hasta 2028. Por el momento, continúa en el cargo: el pedido de juicio político deberá superar las instancias parlamentarias correspondientes para que pueda concretarse su destitución.

TN