“Me siento como en casa”, dijo el Papa León XIV en uno de los barrios vulnerables de Montevideo

Durante su visita a Uruguay, el papa León XIV recorrió el barrio Casavalle, uno de los sectores más humildes de Montevideo. El sumo pontífice habló sobre el contexto social y remarcó su preocupación por la violencia, la pobreza y la vulnerabilidad.

Al inicio de su discurso, León XIV destacó el cariño recibido y se mostró emocionado por las historias de vida que escuchó en el barrio. “Me siento como en casa y quiero agradecer a quienes dieron sus testimonios y abrieron sus corazones”, destacó.

“No podemos pasar de largo cuando sabemos que hay niños en Uruguay que no van a la escuela por miedo a no volver”, dijo León ante los vecinos del barrio.

Luego agregó: “No podemos acallar nuestra conciencia cuando constatamos que una madre no tiene los medios para alimentar a sus hijos. Tenemos que trabajar unidos: la Iglesia, la comunidad civil y el Estado”.

Tras el encuentro con familias vulnerables, la agenda del papa en Uruguay seguirá con una actividad con representantes del mundo educativo en la Universidad Católica y también encabezará una vigilia en el Estadio Centenario. Mañana llegará a la Argentina.



