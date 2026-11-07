En Israel, la oposición formará gobierno

El presidente de Israel, Isaac Herzog, anunció este sábado que le encargó a Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar, la formación del próximo gobierno, ante lo cual el ex militar de 66 años dijo que era "hora de formar un gobierno de emergencia nacional".



En medio de la complicada situación que tiene en jaque a la gestión del primer ministro Benjamín Netanyahu el funcionario difundió un duro discurso en el que llama "a la unidad nacional" a las agrupaciones ultras que lo acompañaron para llegar al gobierno y alertó que una alianza con partidos árabes, "dependientes de los islamistas podría desmantelar al estado de Israel desde adentro, como ocurre en países europeos".



El anuncio del pedido para formar el nuevo gobierno se produjo este sábado por la tarde luego de que Herzog llevara a cabo consultas con representantes de facciones parlamentarias durante la semana pasada y condujera "consultas adicionales durante el fin de semana".