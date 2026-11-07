Prisión preventiva para el expresidente paraguayo, pero en una sede militar

El juez penal de garantías Humberto Otazú decretó la prisión preventiva del expresidente de la República, Santiago Peña, quien continuará recluido en el Regimiento Escolta Presidencial, en el marco del proceso penal que enfrenta por presuntos hechos punibles relacionados con el caso Ueno Bank. El magistrado dispuso que el exmandatario permanezca en el mismo establecimiento militar donde ya se encontraba bajo custodia.



La resolución judicial se produce luego de que el abogado defensor de Peña, Ricardo Preda, anunciara que solicitaría su reclusión en una dependencia militar. El profesional había asegurado que su defendido se encontraba "sereno" y preparado para "enfrentar un proceso penal".



Según la información divulgada, el juez fundamentó su decisión en la necesidad de garantizar la permanencia del imputado y su sometimiento al proceso judicial.



Peña fue imputado por el Ministerio Público por los presuntos hechos punibles de lesión de confianza y administración en provecho propio, en medio de las investigaciones sobre supuestas irregularidades financieras vinculadas a Ueno Bank.



La prisión preventiva fue solicitada por los fiscales y posteriormente concedida por el juzgado, por lo que el expresidente continuará privado de su libertad mientras se desarrolla la investigación penal, sin que la medida implique una declaración de culpabilidad.

Revelaciones

La imputación contra el expresidente Santiago Peña revela un episodio que involucra el hallazgo de USD 200.000 en efectivo dentro de la residencia presidencial, denominada Mburuvicha Róga.



Según el Ministerio Público, el dinero fue encontrado en dos ocasiones por personal doméstico y posteriormente entregado al entonces mandatario, sin que se haya establecido hasta ahora su procedencia.



De acuerdo con el documento fiscal, personal del servicio doméstico encontró dos paquetes que contenían alrededor de USD 100.000 cada uno. El primer hallazgo se produjo el 14 de octubre de 2024, mientras que el segundo ocurrió a finales de febrero de 2025.



La imputación señala que ambos paquetes permanecieron bajo custodia dentro de la residencia oficial hasta el 17 de junio de 2025, cuando la coordinadora del personal doméstico, Luz Maribel Candado Romero, procedió a entregarlos directamente a Santiago Peña.



Los investigadores sostienen que, mediante esa entrega, el entonces mandatario incorporó a su esfera de disposición personal aproximadamente USD 200.000 en efectivo que no se encontraban bancarizados.



Por otra parte, se conoció que la crisis financiera de Ueno Bank alcanza también a Itaipú Binacional, la entidad hidroléctrica paraguaya brasileña. Se confirmó oficialmente que mantiene G. 115.200 millones y USD 163,8 millones depositados en el banco intervenido, una exposición multimillonaria de recursos institucionales. Ante la situación, anunció que ya inició acciones legales ante la Fiscalía General del Estado para intentar recuperar los fondos.