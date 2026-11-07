Uruguay: el Papa León XIV llamó a defender la democracia, la vida y la dignidad humana

El papa León XIV llamó a defender la democracia, la vida y la dignidad humana durante su primer discurso oficial en Uruguay, pronunciado este viernes en la Plaza Independencia de Montevideo, ante el presidente Yamandú Orsi, autoridades nacionales y representantes diplomáticos. El pontífice destacó los 40 años de democracia ininterrumpida del país, reflexionó sobre la protección de los sectores más vulnerables y advirtió sobre las consecuencias de la soledad, el suicidio y los avances tecnológicos en el mundo laboral.

A partir de una reflexión sobre el monumento a José Gervasio Artigas y el Éxodo del Pueblo Oriental de 1811, León XIV desarrolló un mensaje centrado en la responsabilidad colectiva, la solidaridad y el respeto por cada persona. Utilizó las figuras representadas en los relieves del monumento para abordar problemáticas actuales como la desigualdad, la enfermedad, la pobreza y la exclusión.

"La autoridad pública encuentra su razón de ser en el servicio al bien común y está llamada a ejercerse dentro del orden jurídico, respetando la libertad y la responsabilidad de los ciudadanos", afirmó el Papa, al destacar la importancia de las instituciones democráticas.

La defensa de la democracia y la responsabilidad de los gobernantes



León XIV recordó que Uruguay cumplió en 2025 cuatro décadas de democracia ininterrumpida, durante las cuales se sucedieron distintos gobiernos elegidos por la ciudadanía. En ese contexto, destacó la importancia de preservar las instituciones y garantizar la participación de la sociedad en las decisiones públicas.

El pontífice evocó una frase pronunciada por Artigas ante los representantes orientales reunidos en el Congreso de abril de 1813: "Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana".

A partir de esa referencia histórica, sostuvo que el poder político implica una responsabilidad directa ante la comunidad. También destacó la necesidad de establecer límites claros a las competencias de las instituciones y respetar los mecanismos de representación democrática.

La protección de la vida y el acompañamiento de las familias



Otro de los ejes centrales del discurso fue la protección de la vida desde sus primeras etapas. León XIV tomó como referencia una figura del monumento que representa a una mujer con un bebé en brazos para reflexionar sobre la responsabilidad de las familias y la sociedad.

"Quien todavía no ha nacido pertenece ya a la familia humana y al futuro de su pueblo. Su dependencia absoluta de la madre no disminuye la dignidad que le corresponde ni la protección que merece", expresó.

El Papa consideró que el cuidado de los niños requiere tanto el compromiso de los padres como la existencia de condiciones sociales que permitan acompañar su crecimiento.





"Acoger una nueva vida requiere que el padre se comprometa junto a la madre, que la familia preste su apoyo y que existan unas condiciones sociales que permitan a ambos criar y cuidar a sus hijos", manifestó.

En esa línea, remarcó que "la protección de quien va a nacer y el apoyo de quienes lo acogen son inseparables".

El fuerte mensaje sobre la soledad y el suicidio

Uno de los pasajes más sensibles de la intervención estuvo dedicado a las personas que atraviesan situaciones de angustia, aislamiento y pérdida de esperanza.

"También hoy podemos vivir rodeados de personas, compartir con ellas el trabajo, la calle o incluso el propio hogar, y desconocer el peso que llevan consigo", reflexionó León XIV.

El pontífice advirtió que el sufrimiento emocional puede alcanzar situaciones extremas cuando las personas no encuentran acompañamiento ni contención.

"La soledad, la angustia y la pérdida de esperanza pueden llegar a ser tan profundas que una persona deje de encontrar razones para continuar viviendo", señaló.

En referencia al suicidio, insistió en la importancia de fortalecer las redes de apoyo y garantizar el acceso a la atención sanitaria.

"Ante la dolorosa realidad del suicidio, la atención sanitaria, los vínculos familiares y la cercanía de la comunidad resultan inseparables", sostuvo.

Luego pronunció una de las frases más significativas de su discurso: "Nadie debería llegar a sentirse extraño entre los suyos ni pensar que su ausencia importa menos que su presencia".

La dignidad humana por encima de la productividad



León XIV también reflexionó sobre la situación de las personas mayores, quienes viven con discapacidades y aquellos que necesitan asistencia para desarrollar sus actividades cotidianas.

"Tampoco hoy puede medirse el valor de una persona por lo que produce, por su trabajo o por su capacidad de valerse por sí misma", afirmó.

Para reforzar ese concepto, citó una enseñanza sobre la dignidad humana: "La dignidad fundamental de cada persona no se adquiere, no debe ganarse ni necesita ser demostrada".

El Papa sostuvo que la enfermedad, la discapacidad, la pobreza y la pérdida de autonomía no disminuyen el valor de las personas ni justifican su exclusión.

"Quien atraviesa cualquiera de estas situaciones no deja por ello de ser miembro pleno de la sociedad ni pierde nada del valor de su vida", remarcó.

La experiencia personal del Papa con la enfermedad



En otro tramo de su intervención, León XIV hizo referencia a una experiencia reciente vinculada con su salud, que utilizó para destacar la importancia de garantizar la atención médica.

"Recientemente he experimentado en primera persona las limitaciones que impone la enfermedad y he recibido cuidados por los que estoy profundamente agradecido", reveló.

A partir de esa vivencia, expresó su preocupación por las personas que no cuentan con recursos económicos para acceder a diagnósticos y tratamientos.

"Esta experiencia me lleva a pensar en tantos hombres y mujeres que carecen de medios para obtener un diagnóstico oportuno o recibir los tratamientos que necesitan", manifestó.

El pontífice insistió en que la asistencia sanitaria debe estar disponible para toda la población, independientemente de sus ingresos.

"Procurar que la atención sanitaria esté al alcance de cada persona, independientemente de sus recursos, es una responsabilidad que interpela a toda sociedad", sostuvo.

La advertencia sobre la inteligencia artificial y el futuro del trabajo

El desarrollo tecnológico también ocupó un lugar destacado en el mensaje. León XIV abordó los cambios que producen la inteligencia artificial y las nuevas herramientas digitales en el empleo.

"El desarrollo de estas tecnologías debe ampliar las capacidades humanas, facilitar tareas y crear nuevas posibilidades", afirmó.

Sin embargo, advirtió que los avances no deben producirse a costa de la dignidad de los trabajadores y reclamó que las personas continúen siendo el centro de los procesos productivos.

En ese sentido, pidió procurar que "la persona que trabaja no quede reducida a una simple pieza prescindible dentro del proceso productivo".

Además, recuperó una enseñanza de Juan Pablo II: "El trabajo está en función del hombre y no el hombre en función del trabajo".

Una economía que genere oportunidades para todos

El Papa también analizó las desigualdades económicas y la necesidad de que el crecimiento de los países se traduzca en mejores condiciones de vida para sus habitantes.

"La creación de riqueza, la inversión y la iniciativa económica son necesarias para el desarrollo de un país", sostuvo.

No obstante, aclaró que los beneficios de ese crecimiento deben alcanzar efectivamente a toda la población.

"Sus frutos han de traducirse también en bienes y oportunidades que alcancen efectivamente a todos", expresó.

En esa línea, recordó que "son las personas concretas las que cuentan, cada una de ellas y sus familias", y remarcó la responsabilidad de las instituciones en la construcción de una sociedad con mayores oportunidades.

La convivencia democrática y la cooperación regional

Hacia el cierre de su discurso, León XIV destacó la importancia de la convivencia entre personas de diferentes creencias y convicciones, especialmente en un país con una tradición de Estado laico como Uruguay.

"El carácter laico del Estado está llamado a garantizar un espacio en el que creyentes y no creyentes puedan convivir con libertad y respeto, porque hay valores que son universales", afirmó.

También señaló que la libertad religiosa debe garantizarse tanto en el ámbito privado como en el público, siempre dentro del respeto a las instituciones civiles.

En materia internacional, destacó la importancia del diálogo entre las naciones y recordó que Montevideo es sede de la Secretaría del Mercosur.

"En tiempos en que las diferencias pueden convertirse fácilmente en motivo de enfrentamiento, perseverar en el respeto al derecho, en la negociación y en la búsqueda paciente de acuerdos constituye un servicio que Uruguay puede seguir ofreciendo a sus vecinos", manifestó.

Finalmente, el pontífice volvió a recordar la marcha histórica del pueblo oriental para destacar el valor de la solidaridad y la responsabilidad compartida.

"El pueblo aparece precisamente en el conjunto. En aquella multitud podemos reconocer algo que permanece en la vida del Uruguay: la responsabilidad de unos hacia otros", reflexionó.

El Papa concluyó con un llamado a fortalecer los vínculos sociales y afrontar las dificultades mediante la cooperación.

"Que estos días nos permitan fortalecer cuanto nos une y renovar la confianza con la que se afrontan las dificultades y se prepara lo que está por venir", expresó antes de despedirse con una bendición al pueblo uruguayo.

El Once