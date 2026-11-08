Perú recibirá a León XIV con una gran estatua en su honor

Las autoridades de la portuaria provincia peruana del Callao, colindante con la capital Lima, presentaron los avances de la estatua más grande que se levantará en el mundo en honor al papa León XIV, con una altura de 14 metros de altura, cuya construcción se encuentra avanzada.

La imagen de León XIV con los brazos abiertos estará instalada en un parque público frente al mar del Callao, una jurisdicción que el papa conoce muy bien desde los años en que estuvo a cargo de administrar su obispado, al mismo tiempo en que ejercía como obispo de Chiclayo, distante a más de 600 kilómetros al norte de Lima.

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