La fiscalía de Paraguay analiza cómo abrir la bóveda que encontraron en la casa del expresidente Peña

La Fiscalía de Paraguay enfrenta un desafío inédito tras descubrir una bóveda oculta en la residencia de verano del expresidente Santiago Peña en San Bernardino.

El compartimento, protegido por un sofisticado sistema de seguridad —que incluye reconocimiento de iris, según medios locales—, solo permitió el acceso a su primera puerta durante el allanamiento, pero la segunda compuerta sigue cerrada.

El fiscal Christian Benítez confirmó que los investigadores no lograron superar la segunda barrera y que están evaluando distintas alternativas para acceder al interior. Entre las opciones, se mencionó la posibilidad de una detonación controlada, aunque esta medida dependerá de la opinión de especialistas en explosivos y seguridad.

La ex primera dama, en la mira para abrir la bóveda

Otra de las alternativas que analiza el Ministerio Público es trasladar a la ex primera dama, Leticia Ocampos, para comprobar si tiene autorización de acceso mediante los sistemas biométricos instalados en la bóveda, según indicó el diario paraguayo Abc.

Benítez explicó que esta opción resulta más sencilla que llevar al propio Peña, quien permanece detenido y no está contemplado como alternativa por el momento.

“Es una opción que estamos manejando. Creemos que es una posibilidad un poco más sencilla que un eventual traslado hasta el lugar del expresidente”, dijo.

Además, el fiscal no descartó consultar a otros familiares para saber si alguno puede colaborar, aunque aclaró que no están obligados a hacerlo.

“Estamos en conversaciones para ver si esa es una posibilidad factible”, sostuvo Benítez, quien remarcó que la colaboración de los allegados no es obligatoria.

Detonación controlada: una opción bajo análisis de expertos

El Ministerio Público también baraja la posibilidad de recurrir a una detonación controlada para abrir la estructura, aunque esta alternativa solo se ejecutará si los especialistas la consideran segura.

Benítez aclaró que la decisión final dependerá de los expertos y que aún no hay una postura concreta. “Todavía no hay una postura concreta, pero sí estamos trabajando con personas que nos van a poder guiar para buscar la mejor manera de poder abrir esa segunda compuerta”, explicó.

Los investigadores sospechan que el compartimento podría funcionar como una habitación de pánico. Además, la bóveda está ubicada bajo una piscina y en una zona elevada, lo que complica aún más cualquier intervención.

TN