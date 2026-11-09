La oposición de EE.UU. prepara investigaciones contra Elon Musk y Miller

El multimillonario tecnológico Elon Musk y el recién nombrado jefe de gabinete de la Casa Blanca del presidente Donald Trump, Stephen Miller, probablemente serán objeto de investigaciones del Congreso cuando los demócratas asuman el control de este en enero, según afirmó un destacado legislador.

Robert García, congresista por California que está llamado a presidir la influyente Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes el año que viene, tras la aplastante victoria demócrata en las elecciones de mitad de mandato, dijo que las investigaciones se centrarán en la implicación de Musk en el despido de funcionarios federales por el Departamento de Eficiencia Gubernamental, así como en el papel de Miller en la dura campaña de Trump contra la inmigración.

“Creo que hay mucho interés, no solo por parte de nuestra comisión, sino también de otras comisiones del Congreso, en hablar con el señor Musk”, declaró García en el programa “State of the Union” de CNN. Miller —a quien García calificó de artífice de una política de inmigración “horrible e injusta”— fue ascendido a jefe de gabinete de la Casa Blanca, según anunció Trump el viernes.

“Stephen Miller se encuentra en el centro de las principales decisiones políticas que se están tomando en la Administración, por lo que merece ser objeto de supervisión e investigación”, afirmó García.

La campaña de represión contra la inmigración, que incluyó operaciones en las que dos personas murieron tiroteadas en Minnesota a manos de agentes federales, ha resultado muy impopular. Un sondeo de Reuters/Ipsos realizado en octubre reveló que solo el 37 % aprueba la gestión de Trump en inmigración, frente al 50 % cuando asumió.

Los votantes propinaron una reprimenda histórica a los republicanos en los comicios del martes, pero con Miller como jefe de gabinete de la Casa Blanca, se espera que el Gobierno continúe con su enfoque agresivo en materia de control de la inmigración, amplifique los conflictos culturales y no ceda terreno ante un Congreso bajo control demócrata, según funcionarios y voces expertas.

Hakeem Jeffries, que se convertirá en presidente de la Cámara de Representantes en enero, dijo que los demócratas apoyarán una moción de destitución contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth, un proceso parlamentario que podría apartarlo de su cargo.

El diputado Thomas Massie, republicano por Kentucky, ha afirmado que volverá a presentar en breve los artículos de destitución contra Hegseth. Jeffries afirmó que está “rotundamente a favor” de respaldar esa medida.

“Pete Hegseth tiene que irse (...) Creo que habrá un apoyo increíblemente fuerte a esa resolución”, declaró Jeffries en el programa “This Week” de la ABC, citando la gestión del secretario de Defensa en la impopular guerra contra Irán iniciada por Trump en febrero, que ha provocado un repunte en los precios de la gasolina.

El fiscal general Todd Blanche señaló que la Administración Trump está preparada para enfrentarse a los demócratas en el Congreso, calificando las amenazas de algunos demócratas de ir a por funcionarios y aliados de la Administración como “algo que no podemos tolerar en este país”. “Si eso es lo que quiere hacer este nuevo liderazgo entrante, estamos preparados”, afirmó Blanche. “Si trabajas en esta administración, tienes un abogado. Soy yo”.

Página 12