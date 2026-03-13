Cuba confirmó negociaciones con EE.UU. ante el intenso asedio

El Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) anunció este viernes que representantes del Gobierno de la isla "han sostenido recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de los Estados Unidos".

"Dirigidos por el General de Ejército Raúl Castro Ruz como líder de la Revolución y por el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez -y en acción colegiada con las máximas estructuras del Partido, del Estado, y del Gobierno-, funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de los Estados Unidos", señala el comunicado, difundido en redes sociales.

El gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, confirmó en la mañana de este jueves que funcionarios de su Gobierno comenzaron recientemente las conversaciones.

"Hemos expresado nuestra voluntad de continuar el proceso bajo los principios de la igualdad y el respeto de la soberanía de ambos países", dijo.

Insistió en que ha sido práctica de la Revolución Cubana no “responder a las campañas especulativas sobre este tipo de tema”.

Hasta el momento, a pesar de que Donald Trump había dejado saber en varias ocasiones que estaban conversando con La Habana, los cubanos habían mantenido el silencio, o en ocasiones negado que se estuviese llevando a cabo algún tipo de negociación.

El propósito de estas conversaciones es, "en primer lugar, identificar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan una solución", indicó Díaz-Canel por televisión.

“Hay factores internacionales que han facilitado estos intercambios”, sostuvo.

“En su comparecencia en directo por televisión, Díaz-Canel ha reconocido los efectos del bloqueo ordenado por Trump: “Hace más de tres meses que no entra un barco de combustible en el país. Estamos trabajando en unas condiciones muy adversas”, dijo.