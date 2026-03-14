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Internacional

Irán atacó la embajada de Estados Unidos en Irak

Por El Litoral

Sabado, 14 de marzo de 2026 a las 07:48

La embajada de Estados Unidos en Bagdad fue atacada este sábado al amanecer, en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente. Periodistas de AFP vieron humo negro elevándose sobre la sede diplomática ubicada en la zona de alta seguridad de la capital de Irak.

Según fuentes de seguridad, el ataque habría sido realizado con drones o cohetes y uno de los proyectiles cayó cerca de una pista de aterrizaje del predio.

El hecho ocurrió horas después de bombardeos contra Hezbollah, en donde dos personas resultaron muertas, siendo una de ellas una “personalidad importante”, según indicaron autoridades locales.

TN

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