Irán no enriqueció uranio según la jefa de Inteligencia de Estados Unidos

La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, compareció este miércoles ante el Senado estadounidense para presentar la evaluación anual de amenazas, donde contradijo al presidente Donald Trump al señalar que Irán no estaba reconstruyendo sus capacidades de enriquecimiento nuclear tras ser destruidas en un ataque estadounidense conjunto con Israel a mediados del año pasado.

“Como resultado de la ‘Operación Martillo de Medianoche’, el programa de enriquecimiento nuclear de Irán fue aniquilado. Desde entonces no se han realizado esfuerzos para intentar reconstruir su capacidad de enriquecimiento”, declaró la funcionaria durante su testimonio ante el Comité de Inteligencia.

Las explicaciones de Gabbard

Tras el bombardeo de junio de 2025 en el marco de la “Guerra de los 12 días” entre Estados Unidos e Israel contra Irán, Trump afirmó que las tropas habían destruido completamente las instalaciones nucleares iraníes. Sin embargo, desde el inicio del más reciente conflicto, ha sostenido que Teherán se encontraba a pocas semanas de obtener una bomba atómica.

En su comparecencia, Gabbard también señaló que Irán ha sufrido severos daños tras semanas de ataques, incluidos golpes a su liderazgo, como la muerte de su líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei. A pesar de ello, subrayó que el país mantiene su estructura operativa. “La comunidad de inteligencia estadounidense evalúa que el régimen de Irán permanece intacto, aunque considerablemente degradado debido a los ataques dirigidos contra su liderazgo y sus capacidades militares”, afirmó. “Si un régimen hostil logra sobrevivir, es probable que emprenda un esfuerzo de varios años para reconstruir sus fuerzas militares, sus arsenales de misiles y sus unidades de vehículos aéreos no tripulados”, añadió.

Gabbard esquivó una pregunta del senador demócrata Mark Warner sobre si le había advertido a Trump que Irán atacaría a las naciones del Golfo y bloquearía el estrecho de Ormuz en caso de que el régimen fuera objetivo de una operación militar. “No he revelado ni revelaré conversaciones internas. Lo que sí diré es que quienes formamos parte de la comunidad de inteligencia seguimos proporcionando al presidente la mejor inteligencia objetiva disponible para fundamentar sus decisiones”, afirmó Gabbard.

Ante el panel del Senado, la funcionaría también afirmó que Irán y sus socios en la región continúan atacando los intereses de Estados Unidos y de sus aliados en Medio Oriente, incluso tras los reveses sufridos en la guerra.

La renuncia de Kent

Las declaraciones de Gabbard ocurrieron un día después de que el director del Centro Nacional contra el Terrorismo de Estados Unidos, Joe Kent, presentara su renuncia ante el presidente Donald Trump, en rechazo al conflicto bélico que su país e Israel encabezan contra el país persa. “No puedo, en conciencia, apoyar la guerra que se libra en Irán. Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense”, escribió Kent en una carta dirigida al presidente, compartida en su cuenta de la red social X.

El Centro Nacional contra el Terrorismo, integrado en la Dirección de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, es un organismo creado tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 para recopilar información sobre terrorismo internacional. La dimisión convirtió así a Kent en el funcionario de más alto rango en abandonar el gobierno del republicano desde el inicio de la ofensiva y abre una crisis interna en los servicios de inteligencia estadounidenses.

Al igual que Kent, la guerra de Irán, en la que han fallecido al menos 13 militares estadounidenses y que ha disparado los precios del petróleo, ha sido rechazada por otras voces del entorno de Trump, como el periodista Tucker Carlson, porque a su entender contradice la promesa de campaña del republicano de enfocarse en asuntos domésticos y mantener al país alejado de guerras en el exterior.

Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, garantizó este miércoles que Trump no se embarcará en una guerra interminable en Irán. “A nadie le gusta la guerra, ¿verdad? Garantizo que el presidente no está interesado en meternos en ese tipo de temas a largo plazo que hemos visto en años pasados”, sostuvo en un acto en Michigan.

En este sentido, el vicepresidente dijo conocer a Trump y su forma de pensar sobre la seguridad nacional, por lo que concluyó que no existe el riesgo de este tipo de escenarios con el magnate neoyorquino en la Casa Blanca. Además, insistió en que la guerra en Irán se trata de que la República Islámica no tenga armas nucleares. “No queremos que los iraníes tengan un arma nuclear. El presidente ha sido claro al respecto, y eso es lo que llevó a su decisión de hace tres semanas”, argumentó.

Vance ha enmarcado la marcha de Kent en que era incompatible con la política de Trump respecto a Irán. “Sea cual sea tu opinión, cuando el presidente de Estados Unidos toma una decisión, tu trabajo es ayudar a que esa decisión sea lo más eficaz y exitosa posible”, explicó, evitando así ahondar en las posibles divisiones en el seno del Partido Republicano sobre los objetivos y la marcha de la guerra en Irán, insistiendo en que “si no podés ayudar a aplicar las decisiones de la administración, entonces lo mejor es presentar la renuncia a tu respectivo cargo”.

Página 12