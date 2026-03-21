Donald Trump advierte que enviará agentes migratorios a los aeropuertos

Donald Trump anunció este sábado que ordenará el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para que manejen la seguridad en los aeropuertos estadounidenses. La medida se llevará adelante si los demócratas no aprueban un proyecto de ley para financiar el Departamento de Seguridad Nacional.

El anuncio llega en medio de un cierre parcial del Gobierno que ha provocado largas filas y demoras en varios aeropuertos importantes del país. Trump indicó que los agentes del ICE se centrarán en "arrestar a inmigrantes indocumentados", en particular aquellos vinculados a la comunidad somalí, en respuesta a un operativo reciente en Minnesota.

El mandatario no especificó cómo esta medida afectaría a la Administración de Seguridad en el Transporte, que continúa operando con personal esencial pese a no recibir salarios. Desde el inicio del cierre parcial el 14 de febrero, al menos 376 empleados del Departamento de Seguridad Nacional han renunciado.

El sábado, en una inusual sesión de fin de semana, el Senado rechazó una moción presentada por los demócratas para debatir una legislación que reabra la TSA y garantice el pago a los empleados que no recibieron salarios. Los republicanos sostienen que debe financiarse la totalidad del Departamento de Seguridad Nacional, y no solo algunas áreas.

El viernes, un proyecto de ley para financiar el Departamento tampoco logró avanzar en el Senado. El líder de la mayoría, John Thune, advirtió que de no llegar a un acuerdo rápidamente, los problemas en aeropuertos y otros sectores del departamento podrían agravarse.