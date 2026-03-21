Irán lanzó misiles contra una base de la OTAN en medio del Índico

Irán apuntó, sin éxito, hacia la base británico-estadounidense Diego García, en medio del océano Índico, indicó una fuente oficial del Reino Unido este sábado, después de que el Wall Street Journal reportara el viernes que Teherán había lanzado dos misiles balísticos hacia allí.

La base Diego Garcia se encuentra a unos 4.000 kilómetros del territorio iraní y está situada en una isla solitaria del archipiélago de Chagos, territorio británico.

Es una de las dos bases que el Reino Unido permitió que Estados Unidos utilice en "operaciones defensivas específicas contra Irán". En ella estacionan submarinos nucleares, bombarderos y destructores.

Este sábado, la fuente oficial británica confirmó que el "ataque fallido (de Irán) contra Diego García" ocurrió antes de que el Reino Unido anunciase, el viernes, que permitiría que Washington usase esa base y otra situada en el suroeste de Inglaterra. La fuente no confirmó otros detalles sobre el ataque.

El Wall Street Journal, que citó funcionarios estadounidenses, afirmó que ninguno de los dos misiles balísticos alcanzó su objetivo pero señaló que ese lanzamiento podría indicar que Teherán tiene misiles de un alcance mayor a lo que se pensaba.

Consultado por la agencia de noticias AFP, el Pentágono se rehusó a comentar sobre el asunto.

En 2025, Reino Unido firmó un acuerdo para devolver el archipiélago de Chagos a Islas Mauricio, pero conservó en arrendamiento la base de Diego García por 99 años.

Heridos en Israel

Irán desplegó este sábado una nueva ofensiva con misiles en el sur de Israel que impactaron en la ciudad de Dimona, donde se encuentra el principal centro nuclear del Estado judío, y la ciudad de Arad. Videos que se viralizaron en redes sociales muestran el impactante momento en el que los misiles descendieron del cielo y cayeron en edificios de la zona. Los servicios de emergencia se movilizaron a las inmediaciones y reportaron más de 100 heridos en total, incluidos dos niños de 5 y 10 años en grave estado.

Tras los ataques, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que seguirán atacando a sus enemigos. “Es una noche muy difícil en la lucha para nuestro futuro”, lamentó.

Los servicios de emergencia de Israel se trasladaron tras un nuevo ataque iraní a partir del cual cayeron fragmentos de misiles y proyectiles sobre Dimona y la ciudad cercana de Yerucham. Allí se registraron al menos 50 heridos. Horas después, la República Islámica realizó otro ataque, esta vez sobre Arad, a unos 25 kilómetros al noreste de Dimona. Los servicios médicos reportaron alrededor de 75 heridos, incluida una niña de 5 años con lesiones graves.

En Dimona se encuentra el Centro de Investigación Nuclear del Negev, principal instalación nuclear israelí. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) reportó que no hubo niveles anormales de radiación en la zona.

“El organismo no recibió ninguna indicación de daños en el centro de investigación nuclear Negev”, expresaron. El director de la OIEA, Rafael Grossi, recalcó que “debe observarse la máxima moderación militar, en particular en las proximidades de las instalaciones nucleares”.