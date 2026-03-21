Irán lanzó misiles sobre dos ciudades de Israel y hay más de cien heridos

Misiles procedentes de Irán cayeron este sábado en zonas residenciales de las ciudades israelíes de Dimona y Arad. Hay más de cien heridos y un niño de 12 años se encuentra en estado grave.

En Dimona, uno de los proyectiles alcanzó un edificio residencial, lo que provocó daños estructurales y personas heridas. Las autoridades locales coordinan los operativos de asistencia y evacuación.

El ministro de Defensa de Israel advirtió que “la intensidad de los ataques” contra el gobierno de los ayatollah “aumentará considerablemente” en los próximos días. Es así que se anticipa una posible escalada del conflicto en Medio Oriente.

Con información de TN.