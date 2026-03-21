Irán denunció un ataque de Estados Unidos e Israel contra sus instalaciones nucleares

Estados Unidos e Israel atacaron este sábado el complejo nuclear iraní de Natanz, informó la Organización de Energía Atómica de Irán .

"Tras los ataques criminales de EEUU y del usurpador régimen sionista contra nuestro país, el complejo de enriquecimiento de Natanz fue blanco de un ataque esta mañana", señaló la organización en un comunicado difundido por la agencia de noticias Tasnim.

La agencia añadió que "no se ha detectado ninguna fuga de materiales radiactivos" en la zona, situada en el centro de Irán.

TN