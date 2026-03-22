Estrecho de Ormuz: Irán ratifica su postura de bloqueo y desafía a Trump

Irán ratificó este domingo el cierre discrecional del estrecho de Ormuz para embarcaciones de Estados Unidos e Israel, desafiando el ultimátum de 48 horas que impuso el presidente estadounidense Donald Trump para la liberación total de la vía marítima.

“Si Irán no abre completamente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas a partir de este preciso momento, Estados Unidos atacará y destruirá sus diversas centrales eléctricas, ¡comenzando por la más grande!”, decía el ultimátum que Trump difundió por redes sociales.

Este domingo, sin embargo, funcionarios iraníes anunciaron que el paso permanece operativo para la navegación internacional, aunque bajo un estricto protocolo de supervisión estatal.

“El estrecho de Ormuz está abierto para todos, excepto para los enemigos“, dijo el representante permanente de Irán ante la Organización Marítima Internacional (OMI) y embajador en Londres, Ali Musavi.

El tránsito de buques por esta zona neurálgica para el comercio global es posible únicamente mediante la “coordinación con las autoridades iraníes para las disposiciones de seguridad y protección”, aclaró el diplomático.

Musavi considera que el factor desencadenante de la crisis actual fue la “agresión” de la alianza entre Washington y Tel Aviv fue y que el control del área responde a una necesidad de resguardar la soberanía frente a ataques externos.

En ese sentido, advirtió que si bien la gestión de Teherán busca evitar una escalada mayor, existen condiciones innegociables para normalizar la actividad en el canal: "La diplomacia sigue siendo la prioridad de Irán. Sin embargo, el cese total de la agresión, así como la confianza mutua, son aún más importantes“.

Mientras el plazo del ultimátum se agota, Teherán reafirma su disposición a cooperar con la OMI y otros países para mejorar la seguridad de los marinos, siempre que se respete el esquema de vigilancia impuesto por sus fuerzas de seguridad sobre el tránsito marítimo.

Página 12