Trump reafirmó el ultimátum a Irán: advirtió que “la destrucción será total”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que atacará las centrales eléctricas de Irán si la república islámica no abre “totalmente” el estratégico estrecho de Ormuz “en menos de 48 horas”, en un contexto de recrudecimiento de los bombardeos en Irán e Israel.

Al menos 175 personas resultaron heridas el sábado por la noche, once de ellas de gravedad, tras dos impactos de misiles iraníes, al sur de Israel, donde se encuentra la mayor instalación nuclear del país. Los ataques se produjeron en Dimona y Arad, después de que Teherán denunciara un ataque contra el complejo de enriquecimiento de uranio de Natanz.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron en la madrugada del domingo una nueva ola de ataques sobre Teherán y dieron detalles de los últimos movimientos de las tropas terrestres en el sur del Líbano, en plena batalla contra el grupo terrorista de Hezbollah.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Arabia Saudita y la misma cartera de los Emiratos Árabes Unidos informaron la intercepción exitosa de drones y misiles balísticos que amenazaban su territorio.

Infobae