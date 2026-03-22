Ayuda humanitaria: parten las dos últimos naves del convoy mexicano hacia Cuba

Los últimos dos veleros de la delegación mexicana del convoy Nuestra América zarparon ayer de Isla Mujeres, en el Caribe mexicano, para llevar ayuda humanitaria a Cuba. El envío de toneladas de alimentos, medicamentos y otros insumos se produce en medio del deterioro económico en el país caribeño y del embargo impuesto por Estados Unidos.

Los activistas, entre ellos dos mujeres, seis hombres y un menor de edad de tres años, tenían programada su partida inicialmente durante la tarde del viernes, pero tuvieron que aplazarla debido a las condiciones meteorológicas adversas.

El convoy transporta alrededor de 30 toneladas de ayuda, entre alimentos, medicamentos, productos de higiene y paneles solares recolectados por organizaciones de la sociedad civil.

Aunque las fuertes rachas de viento se mantienen en la zona, una ligera disminución durante las primeras horas del día permitió que las dos embarcaciones pudieran iniciar la travesía desde Puerto Manglares, en lo que se conoce como el puerto de abrigo, y donde permanecieron los veleros para los preparativos del viaje.

Estos dos barcos se suman al buque que partió el viernes desde Progreso, en Yucatán, con la mayor parte de la ayuda humanitaria recolectada por organizaciones civiles, y a otros tres envíos de más de 3.000 toneladas de insumos que salieron en febrero.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció durante este viernes el nuevo envío por barco de ayuda humanitaria para Cuba. La mandataria añadió que continúa “buscando la manera” de enviar combustible a la isla “sin afectar a México”, debido a las sanciones que el gobierno estadounidense amenaza con imponer a quien suministre petróleo a Cuba.

Se prevé que el convoy, con activistas de diferentes nacionalidades, arribe a Cuba el lunes 23 de marzo. La misión forma parte de una iniciativa de solidaridad impulsada por organizaciones civiles que busca entregar ayuda humanitaria en medio de la profundización del bloqueo impuesto por Estados Unidos.

La iniciativa cuenta con el respaldo de organizaciones internacionales y se suma a otros esfuerzos recientes de apoyo a Cuba desde México, en un contexto de tensiones renovadas entre Washington y La Habana.

Entre las ONG que participan, está la flotilla Global Sumud que en 2005 llevó ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

Página 12