Nasa: se anunció la creación de una base permanente en la Luna

El director de la Nasa dijo el martes que la agencia espacial estadounidense pretende suspender su proyecto para construir una estación espacial en la órbita de la Luna, conocido como “Gateway”, y que se centrará en su lugar en “construir una base lunar”.

“La agencia tiene la intención de pausar Gateway en su forma actual y cambiar el foco hacia infraestructura que permita operaciones sostenidas en la superficie lunar", dijo el jefe de la Nasa, Jared Isaacman, en un comunicado.

“A pesar de los desafíos con algunos equipos existentes, la agencia reutilizará el hardware aplicable y aprovechará los compromisos de sus socios internacionales para respaldar estos objetivos”.

La Agencia Espacial Europea, entre otras organizaciones internacionales, era socia del proyecto Gateway.

El anuncio del martes se produce tras la reestructuración del programa Artemis de la Nasa, cuyo objetivo es enviar astronautas estadounidenses de regreso a la Luna y establecer una presencia permanente allí, allanando el camino para futuras misiones a Marte.

La suspensión del proyecto orbital lunar Gateway no resulta del todo sorprendente: había sido objeto de críticas por considerarse un derroche de recursos o una distracción de otras ambiciones lunares.

Isaacman, quien asumió la dirección de la Nasa a finales del año pasado, anunció repentinamente hace menos de un mes una reestructuración del programa Artemis, que ha sufrido múltiples retrasos en los últimos años, con el objetivo de garantizar el regreso de los estadounidenses a la superficie lunar para 2028.

Ese objetivo se mantiene, pero la agencia espacial estadounidense está modificando su calendario de vuelos para incluir una misión de prueba antes de un eventual alunizaje, con el fin de mejorar la experiencia de lanzamiento, según declaró Isaacman.

Esta revisión estratégica se produce en medio de los repetidos retrasos de la misión Artemis 2, cuyo lanzamiento estaba previsto inicialmente para febrero, pero ahora se ha programado para principios de abril. Se espera que esta misión realice el primer sobrevuelo de la Luna en más de medio siglo.

La SFL Missions diseñará y construirá los ocho satélites Node de 150 kg utilizando su plataforma Dauntless.

Esta plataforma satelital de alto rendimiento proporciona una alta generación de energía y una capacidad de propulsión significativa, cruciales para esta misión. SFL Missions integrará el conjunto de instrumentos HelioSwarm desarrollado por la Universidad de New Hampshire (en colaboración con socios del Centre National d’Études Spatiales, la Agencia Espacial del Reino Unido y el Observatorio Astrofísico Smithsonian). Posteriormente, SFL probará las naves espaciales terminadas y brindará soporte para la integración de los satélites Node en el satélite Hub.

Una vez en órbita terrestre alta, la constelación de nueve satélites volará en una serie de formaciones complejas para capturar mediciones simultáneas multipunto y multiescala del flujo de energía y la estructura espacial y temporal del plasma del viento solar. Todas las naves espaciales serán operadas a través de la Red de Espacio Profundo de la Nasa, lo que permitirá la telemetría, el seguimiento y el comando, así como la descarga de datos de la carga útil.

«En SFL Missions nos complace haber sido seleccionados para desempeñar un papel clave en la misión HelioSwarm tras un riguroso proceso de selección de subcontratistas», declaró el Dr. Robert E. Zee, Director y CEO de SFL Missions.

«HelioSwarm es una importante misión científica que proporcionará información crucial sobre las interacciones dinámicas entre la atmósfera del Sol y la Tierra, incluyendo cómo la energía turbulenta se mueve a través de nuestra burbuja magnética protectora e impacta en los activos tecnológicos hasta la Luna. Esto se logrará aprovechando nuestras plataformas de naves espaciales de alta capacidad para alcanzar el exigente rendimiento de la misión».

Con una trayectoria de 27 años de éxito operativo en misiones de pequeños satélites, SFL Missions está en una posición privilegiada para cumplir con los objetivos de rendimiento de la constelación HelioSwarm.

El diseño de los nodos incluirá sistemas de propulsión a bordo de última generación para lograr las configuraciones geométricas dinámicas establecidas en las especificaciones de la misión. Los nodos también utilizarán transpondedores de alcance a bordo en lugar de GPS para determinar su posición, considerando el apogeo cercano a la Luna y la altitud superior al perigeo geoestacionario de sus órbitas. Los ocho nodos se desarrollarán, integrarán y probarán en las instalaciones de SFL Missions.

SFL Missions se basa en una trayectoria que ha dado como resultado 94 misiones operativas exitosas y más de 425 años acumulados en órbita. La empresa desarrolla nanosatélites, microsatélites y pequeños satélites, así como constelaciones, utilizando diseños de plataformas probadas en el espacio, con pesos de entre 3 y 500 kilogramos, para observación de la Tierra, comunicaciones, monitoreo ambiental, conocimiento de la situación marítima, astronomía espacial, investigación científica y más.

Actualmente, SFL Missions está ampliando sus instalaciones de fabricación de satélites y cuenta con 36 satélites en desarrollo o listos para su lanzamiento. Además, ofrece un programa de Producción Flexible que permite a los clientes elegir si desean que sus satélites se desarrollen en sus propias instalaciones, en las de un tercero o en las de SFL Missions.

Infobae