Elevan a 68 los muertos confirmados por el avión militar que se estrelló en Colombia

El trágico accidente de un avión militar en el sur de Colombia ha elevado la cifra de muertos a 68, según lo confirmado por el alcalde de Puerto Leguízamo, Luis Emilio Bustos, en declaraciones a medios locales. La aeronave, un Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, se estrelló el lunes a las 09:50 hora local (14:50 GMT), poco después de despegar en la ruta entre Puerto Leguízamo y Puerto Asís.

Bustos reveló que el número de fallecidos ha sido actualizado a 68, todos confirmados y registrados en la morgue municipal. Esto se produjo tras el hallazgo sin vida de dos de los cuatro desaparecidos. El avión transportaba a 128 personas, incluyendo militares del Ejército, tripulación de la Fuerza Aeroespacial y dos miembros de la Policía, de acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas.

El alcalde detalló que el avión cayó cerca de la pista, lo que permitió que los habitantes del municipio llegaran rápidamente al lugar para prestar ayuda a los heridos. "Los primeros en acudir fueron los miembros de la comunidad, quienes llegaron y comenzaron a rescatar a las personas que pedían auxilio. Gracias a la reacción de la comunidad, logramos salvar muchas vidas", afirmó Bustos.

Las autoridades han indicado que el análisis forense y la identificación de los cuerpos recuperados tras el accidente se llevará a cabo en la sede principal de Medicina Legal en Bogotá. Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, envió sus condolencias a las familias de las víctimas y destacó que el avión accidentado contaba con más de 40 años de servicio, habiendo sido recibido en Estados Unidos durante la administración del expresidente Iván Duque (2018-2022).

En una declaración la noche del lunes, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lamentó el "trágico accidente" y anunció que "la bandera nacional se izará a media asta en señal de respeto y profunda gratitud por el legado de quienes cumplieron su deber hasta el final". "No son cifras, son vidas; héroes y heroínas que hoy dejan un vacío irreparable en sus familias y en todo el país", resaltó Sánchez. También mencionó que se ha iniciado una investigación rigurosa y transparente para esclarecer los hechos con la mayor celeridad posible.

El comandante de la Fuerza Aérea de Colombia, Carlos Fernando Silva, anunció que la investigación técnica se llevará a cabo con el apoyo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, "para esclarecer con transparencia y rigor las causas del accidente".

Cadena 3