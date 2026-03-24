Trump habla de “negociaciones” y dice que Irán le entregó a EEUU “un gran regalo"

El presidente Donald Trump se refirió este martes a las anunciadas y poco claras negociaciones de Estados Unidos con Irán y dijo que el régimen iraní “quiere un acuerdo” y que ofreció “un regalo” sobre petróleo y el gas -- que no especificó--, y que resignó tener armas nucleares. Mientras los mercados siguen nerviosos por la incertidumbre de la guerra y el precio del barril volvió a pasar la barrera de los 100 dólares, el jefe de la Casa Blanca se congratuló también por su “éxito tremendo” en la ofensiva. “Tuvimos uno en Venezuela, ahora tengo uno en Irán”, aseguró.

Funcionarios de varios gobiernos conocedores de la diplomacia han dicho que las conversaciones hasta ahora fueron indirectas a través de los mediadores, aparentemente Pakistán, Egipto y Turquía. Irán afirma que fue EE.UU. quien pidió el diálogo, insistió públicamente en que no hay conversaciones directas o indirectas y que no estaba interesado en tenerlas y menos en resignar su arsenal nuclear. Aparentemente habría en danza un plan de 15 puntos.

Cuando Trump anunció el lunes por la mañana las negociaciones en sus redes sociales, el mercado se disparó y el precio de petróleo cayó hasta 85 dólares el barril. Pero con el correr de las horas y con Irán negando las conversaciones, la confusión reinó y la incertidumbre volvió a reflejarse en Wall Street y en el precio del barril este martes.

En una ceremonia en la Casa Blanca, Trump habló sobre la situación en Irán. “Estamos teniendo un éxito tremendo. Tuvimos uno en Venezuela. Ahora tengo uno en Irán”, dijo. Y agregó: “No les queda marina. No les queda fuerza aérea. No les queda equipo antiaéreo, ni radar, ni líderes. Los líderes se han ido. Nadie sabe con quién hablar, pero en realidad estamos hablando con las personas adecuadas, y quieren cerrar un trato”.

Trump presentó a Irán como una nación tan cerca de la derrota militar que no tuvo más opción que negociar, pero los iraníes dejaron claro el martes que aún podían atacar en toda la región. Sus misiles atacaron a Israel e Irak, y las naciones del Golfo Pérsico también informaron de nuevos ataques, a pesar de las afirmaciones de funcionarios estadounidenses e israelíes de que el programa iraní de misiles balísticos ha sido gravemente afectado.

El jefe de la Casa Blanca también dijo que la guerra “está ganada”. Sin embargo, el panorama no parece tan optimista como afirma. De hecho, el Pentágono solicitará al Congreso 200.000 millones adicionales para abastecer el despliegue militar y el Departamento de Guerra se alista a enviar unos 3.000 soldados de una brigada de combate de elite, según reveló The Wall Street Journal.

Esta brigada, la “82nd Airborne”, es una fuerza de respuesta rápida capaz de desplegarse entre 18 y 72 horas. Algunos especulan que el anuncio de negociaciones es una manera de ganar tiempo hasta que lleguen las tropas a la zona para una eventual incursión terrestre.

Siempre atento a los mercados y a las elecciones legislativas de noviembre, Trump busca retomar la narrativa de que el triunfo en Irán será sencillo como el de Venezuela, aunque la situación evidentemente se prolonga mucho más de lo que preveía y con impacto mayor. Aunque Trump dice que la capacidad militar de Teherán está destruida, el régimen sigue atacando con misiles y continúa bloqueando el estrecho clave de Ormuz, donde pasa el 20% del petróleo mundial, con fuertes consecuencias económicas globales.

El presidente no respondió directamente a la pregunta sobre si su yerno Jared Kushner y el enviado especial Steven Witkoff negociarán directamente en persona con los iraníes. "Estamos en negociaciones ahora mismo. Lo están haciendo, junto con Marco (por el secretario de Estado Marco Rubio), JD (por el vicepresidente JDVance). Tenemos a varias personas haciéndolo. Y la otra parte, te lo aseguro, le gusta hacer un trato. ¿Y quién no lo haría?"

Y siguió: "Es que realmente tenemos un cambio de régimen. Esto es un cambio de régimen porque los líderes son muy diferentes a los que empezamos y que crearon todos esos problemas." La ofensiva que comenzó el 28 de febrero por parte de EE.UU. e Israel eliminó al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei, y decenas de altos funcionarios del régimen.

Trump además dijo en las supuestas negociaciones en curso Irán les había ofrecido "un regalo", relacionado con el petróleo y el gas y el Estrecho de Ormuz, para demostrar que tienen el control. Valía mucho dinero. “No van a tener armas nucleares”, dijo el presidente, sin dar detalles.

Trump siguió con su optimismo: "Esta guerra está ganada", afirmó y volvió a echar la culpa a la prensa por una supuesta campaña en su contra. “Solo las "noticias falsas" sugieren que sigue vigente”, dijo.

(Con información de Clarín)