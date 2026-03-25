Cuáles son las exigencias de Iran para terminar la guerra

La cadena estatal iraní Press TV confirmó que la República Islámica rechazó formalmente la propuesta de paz de Estados Unidos y presentó sus propias cinco condiciones innegociables para poner fin al conflicto.

"Irán pondrá fin a la guerra cuando decida hacerlo y cuando se cumplan sus propias condiciones", dijo un alto funcionario iraní, al hacer hincapié en la determinación de Teherán de continuar su defensa e infligir " fuertes golpes " a EE.UU. hasta que se satisfagan sus demandas.

Las condiciones de Irán son:

Un cese total de las " agresiones y asesinatos " por parte del enemigo.

de las " " por parte del enemigo. El establecimiento de mecanismos concretos para garantizar que la guerra no se vuelva a imponer a la República Islámica.

de para garantizar que la guerra no se vuelva a imponer a la República Islámica. El pago garantizado y claramente definido de los daños de guerra y las reparaciones .

y claramente definido de los y las . La conclusión de la guerra en todos los frentes y para todos los grupos de resistencia involucrados en toda la región.

de la en y para todos los grupos de resistencia involucrados en toda la región. El ejercicio de la soberanía de Irán sobre el estrecho de Ormuz es y seguirá siendo un derecho natural y legal de Irán, y constituye una garantía para el cumplimiento de los compromisos de la otra parte, por lo que debe ser reconocido.

Irán indicó que un alto el fuego está supeditado a la aceptación de todas sus condiciones. "No se celebrarán negociaciones antes de eso", subrayó el funcionario, reiterando que la continuación de las operaciones defensivas de Irán persistirá hasta que se cumplan las condiciones estipuladas. "El fin de la guerra se producirá cuando Irán decida que debe terminar, no cuando Trump lo imagine", se apresuró a añadir.

TN