Nicolás Maduro enfrenta una nueva audiencia judicial por narcotráfico en Nueva York

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, volverá este jueves a los tribunales de Nueva York en el marco de la causa por narcotráfico y conspiración armada. La audiencia se desarrollará en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, permanecen detenidos en Brooklyn desde hace casi tres meses. El exmandatario enfrenta cargos de conspiración por narcoterrorismo, importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para la tenencia de armas.

Su defensa solicita que el caso sea desestimado por cuestiones procesales vinculadas a sanciones estadounidenses que complican el pago de los honorarios legales.

El abogado Barry Pollack argumentó que se requiere una licencia especial del Gobierno de Estados Unidos para recibir fondos de Venezuela, lo que limitaría el derecho constitucional de Maduro a elegir su representación legal. La audiencia está prevista para las 11 de la mañana, hora local, y se espera un fuerte operativo de seguridad en los alrededores del tribunal.

Desde su captura en Caracas mediante un operativo militar estadounidense, Maduro y Flores han permanecido aislados. Solo tienen contacto telefónico breve con familiares y abogados, mientras leen y pasan sus días en condiciones restrictivas.

El caso está bajo la supervisión del juez Alvin Hellerstein, de 92 años, figura destacada de la justicia estadounidense. Él deberá decidir sobre el futuro judicial de uno de los líderes más polémicos de América Latina.

Tras la detención de Maduro, Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina en Venezuela y promovió reformas bajo presión de Estados Unidos, incluyendo leyes de amnistía y cambios en la legislación de hidrocarburos. Este mes, ambos países restablecieron relaciones diplomáticas después de siete años de ruptura.

Con información de TN.