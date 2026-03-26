Donald Trump advirtió a Irán de tomarse en serio las negociaciones "antes de que sea tarde"

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió a Irán sobre la necesidad de tomar en serio las negociaciones "antes de que sea demasiado tarde". En ese contexto, se confirmó la muerte del comandante Alireza Tangsiri, quien estaba a cargo del bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz.

Tangsiri era militar del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y murió en un ataque en la ciudad portuaria de Bandar Abás, en el paso estratégico, por donde circula el 20% del petróleo mundial.

Cómo siguen las negociaciones

Trump sostuvo a través de su Truth Social que los negociadores iraníes deberían actuar rápidamente, antes de que la situación se vuelva irreversible. De ese modo, afirmó que no habrá posibilidad de retroceder si se pierden oportunidades diplomáticas.

El mandatario también lanzó una dura advertencia a los países de la Otan. "No hicieron nada para ayudar en la guerra contra Irán, nunca lo olviden”, señaló.

Además, Israel aseguró haber llevado a cabo “ataques a gran escala”, mientras que Estados Unidos informó que destruyó “más de dos tercios” de la capacidad de Irán para fabricar drones y misiles.

Con información de TN.