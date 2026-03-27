Piratas informáticos vinculados a Irán acceden al mail del director del FBI

Piratas informáticos vinculados a Irán aseguraron este viernes que accedieron al buzón de correo electrónico personal del director del FBI, Kash Patel, y han difundido en internet fotografías y otros documentos. En su página web, el grupo Handala Hack Team ha afirmado que Patel “se encontrará ahora entre la lista de víctimas pirateadas con éxito”. El grupo publicó varias imágenes personales del funcionario oliendo y fumando puros, viajando en un coche clásico descapotable y posando ante un espejo con una gran botella de ron.

Un funcionario del Departamento de Justicia confirmó a la cadena Fox que el correo de Patel fue vulnerado y que el material publicado parece auténtico. El FBI no ha respondido de inmediato a las solicitudes para comentar la filtración por parte de la agencia Reuters. Handala, que se define como un grupo de vigilantes propalestinos, es considerado por investigadores occidentales como uno de los alias utilizados por unidades de ciberinteligencia del Gobierno iraní. El grupo reivindicó recientemente el ataque del 11 de marzo contra la empresa de dispositivos médicos Stryker, con sede en Míchigan, asegurando haber borrado una gran cantidad de datos corporativos.

La agencia Reuters no ha podido verificar de manera independiente los correos filtrados, pero la dirección personal de Gmail cuya intrusión se atribuye Handala coincide con la vinculada previamente a Patel en filtraciones conservadas por la firma de inteligencia del mercado oscuro District 4 Labs. Google, propietaria de Gmail, no ha respondido de inmediato a una solicitud de comentarios.

Una muestra del material subida por los piratas informáticos parece mostrar una mezcla de correspondencia personal y profesional fechada entre 2010 y 2019. “Hoy, una vez más, el mundo ha sido testigo del colapso de las supuestas leyendas de la seguridad estadounidense”, explica el grupo clandestino.