No kings day: fueron masivas las protestas contra Donald Trump

Manifestantes que denuncian los agresivos esfuerzos de deportación del presidente estadounidense Donald Trump, la guerra en Irán y otras políticas salieron a las calles de ciudades de todo el país este sábado en la tercera ronda de las manifestaciones "No Kings".

Se planificaron más de 3200 eventos en los 50 estados. Los dos anteriores también atrajeron a millones de participantes.

En Minnesota, un punto álgido de la represión de Trump contra la inmigración ilegal, se celebró una multitudinaria manifestación frente al capitolio estatal en Saint Paul. Muchos de los asistentes portaban carteles con fotos de Renee Good y Alex Pretti, a quienes agentes federales de inmigración asesinaron a tiros en Minneapolis este año.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, candidato demócrata a la vicepresidencia en 2024, dijo a la multitud que su resistencia a Trump y sus políticas los convierte en "el corazón y el alma" de todo lo bueno de Estados Unidos.

"Nos llaman radicales", dijo Walz. "Y tienen toda la razón, nos hemos radicalizado: radicalizados por la compasión, radicalizados por la decencia, radicalizados por el debido proceso, radicalizados por la democracia y radicalizados para hacer todo lo posible por oponernos al autoritarismo".

El senador estadounidense Bernie Sanders de Vermont, crítico de Trump y aspirante a la nominación presidencial demócrata en 2016 y 2020, fue otro de los oradores en el evento en Minnesota. El músico Bruce Springsteen también estuvo presente e interpretó su canción "Streets of Minneapolis", una balada que critica duramente la represión migratoria de Trump y lamenta las muertes de Good y Pretti.

"No permitiremos que este país caiga en el autoritarismo ni en la oligarquía en Estados Unidos", declaró Sanders, independiente. "Nosotros, el pueblo, gobernaremos".

Otras grandes manifestaciones tuvieron lugar en Nueva York, Dallas, Los Ángeles, Filadelfia y Washington, pero dos tercios de los eventos se celebraron fuera de las grandes ciudades, lo que supone un aumento de casi el 40 % para las comunidades más pequeñas con respecto a la primera movilización del movimiento en junio pasado, según informaron los organizadores.

En Nueva York, una multitud que la policía estimó en decenas de miles de personas se extendía a lo largo de más de diez manzanas en el centro de Manhattan. El actor Robert De Niro, uno de los organizadores, afirmó que ningún presidente anterior a Trump había representado "una amenaza existencial tan grave para nuestras libertades y seguridad".